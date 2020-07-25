CHP'nin CNN Türk boykotu, bu kez de kurultayda delindi

CHP 37’nci Olağan Kurultayı'nda CNN Türk’ün canlı yayınına katılarak, ambargoyu delen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medyada gündem oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP’nin bugün başlayan Olağan Kurultayı’nda CNN Türk’ün canlı yayınına katılarak, ambargoyu deldi. Bu durum sosyal medyada da gündem oldu.

Büyükerşen’i canlı yayınında konuk eden Hakan Çelik de sosyal medyada bir mesaj paylaşıp, "CNN Türk, CHP Kurultayı özel yayınında, davetimi kabul eden siyaset duayeni, değerli akademisyen ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e çok teşekkür ederim" diye yazdı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin CNN Türk'e karşı boykot kararı aldığını açıklamıştı. Özkan, "CNN Türk kanalının 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana iktidarın reklam ajansı gibi çalıştığını" söylemiş, "Yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz" demişti.

CHP'de boykotu daha önce de Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek delmiş ve partiden ihraç edilmişlerdi.

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