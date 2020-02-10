CHP'nin anketi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı tek geçen isim İmamoğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na düzenli olarak sunulan araştırmada, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a rakip olan isimler arasından yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı Erdoğan’ı geçiyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yeni yılla birlikte düzenli olarak sunumu yapılmaya başlanan “Gündemetre Türkiye’nin Gündemi Araştırması” adlı çalışmanın ocak ayına ilişkin sonuçlarında çarpıcı veriler ortaya çıktı. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan çalışma Türkiye’nin 26 ilindeki 120 ilçede yer alan 131 farklı mahallede, 2 bin 507 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, araştırmada özetle şu sonuçlara ulaşıldı:

Çalışma kapsamında olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ile 6 farklı ismin rakip olması durumunda ortaya çıkan oy oranlarına ilişkin karşılaştırmalar yapıldı. Buna göre Erdoğan’ı yalnızca İmamoğlu geçebiliyor. Bu ihtimalde Erdoğan yüzde 39.1, İmamoğlu yüzde 41.4 alıyor. Erdoğan’ın en düşük oy aldığı durum ise Ali Babacan’ın olası adaylığında yaşanıyor. Bu durumda Erdoğan yüzde 37, Babacan ise yüzde 27.1 oy alıyor. Erdoğan karşısında en düşük oyun alındığı ihtimal ise Abdullah Gül’ün adaylığında oldu. Buna göre Erdoğan yüzde 37 alırken, Gül yüzde 25.2’de kalıyor.

İmamoğlu her partiden oy alan tek aday

Çalışma kapsamında Erdoğan ile İmamoğlu’nun rakip olduğu bir seçimde İmamoğlu’nun AKP de dahil her partiden oy alabildiği, HDP’nin blok olarak destek verdiği tek aday olduğu, İYİ Parti’nin de desteğinin yüksek olduğu belirtiliyor.