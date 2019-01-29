CHP'nin adayı Tunç Soyer'den Nihat Zeybekci'ye yemek daveti

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, Aziz Kocaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kocaoğlu’na “Sizsiz bu iş olmaz” diyen Soyer, rakibi Nihat Zeybekci’ye Kemeraltı’nda yemek davetinde bulundu.

CHP’nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer’le birlikte Başkan Aziz Kocaoğlu’nu makamında ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, konuklarını kapıda karşıladı. Kocaoğlu, hep birlikte çalışıp, başaracaklarını söyledi. Bütün hedeflerinin İzmir’de CHP’nin iktidarını sürdürmek, daha fazla ilçe almak olduğunu aktaran Kocaoğlu, “Umuyorum, 2014’teki gibi olmaz. Hepimize düşen görev, harç olup, bütün örgütü harekete geçirmek. Ne yapabileceksek elimizden ne geliyorsa gücümüz neye yetiyorsa hem partililik görevi hem de vicdani sorumluluk ile çalışmamız gerekiyor” dedi.

Kocaoğlu, bundan sonraki süreçte de CHP için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Soyer’den Kocaoğlu’na: Sizsiz bu iş olmaz

Tunç Soyer de Kocaoğlu’nun desteğinin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Sizsiz bu iş olmaz. 15 yıldır verdiğiniz emeklerle yola çıkarak, ileriye gitmeye çalışacağız. Şimdiye kadar demokrasinin en güzel örneklerini verdi İzmir. Bundan sonra son 2 ayda, tüm gücümüzle İzmir’in oy potansiyelini daha artıracak çalışmalar yapacağız. Size çok ihtiyacımız var, bu kampanya sürecinde” açıklamasında bulundu.

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Soyer, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci’yi Kemeraltı’nda yemek yemeye davet edeceğini de belirterek, “Bugün arayacağım, daveti yapacağım. O zaman cevabı hep beraber duyarız” dedi. (DHA)