CHP'nin 97'nci yaşını kutlayacağı etkinlik Koronavirüs gerekçesiyle iptal edildi

CHP'nin 97’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayacağı etkinlik pandemi nedeniyle iptal edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 97’nci kuruluş yıl dönümünü 9 Eylül 2020 çarşamba günü Ankara’daki Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda kutlayacağını duyurmuştu. Koronavirüs salgınında artan vaka artışlarından dolayı CHP'nin Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde yer alan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda yapacağı 97’nci kuruluş yıl dönümü etkinliği iptal edildi.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, kişisel sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: