60 kişilik CHP heyeti Erzurum'da

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 60 kişilik bir heyetle geldikleri Erzurum'u karış karış gezerek, sorunları doğru tespit edip, çözüm önerilerini birlikte tartışacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi başkanlığındaki 37'si milletvekili 60 kişilik heyet Erzurum'a geldi. Merkez Yakutiye ilçesi Gez Mahallesindeki parti teşkilatı binası önünde basın açıklaması yapan İlgezdi, Erzurum'un sorunlarının çok olduğunu belirterek “Uzaktan ışıl ışıl görünen ancak yakından baktığımızda yorgun, unutulmuş ve kaderine terk edilmiş bir kent var karşımızda" dedi.

Kentin en büyük sorununu 'istikrarlı işsizlik' olarak ifade eden İlgezdi, "Kalkınmaya yönelik özendirici tedbirler yeterli değil. Cazibe Merkezleri projesi var ama Erzurumlu yeterince faydalanamıyor. Dengeli kalkınmanın ana unsuru olan iller arası eşitsizlik giderilememiş. Evet, yeni yapılan fabrikalar var ancak yaraya merhem olur mu bilinmiyor. Hal böyle olunca sermaye de kaçıyor, beyin göçü de artıyor. Bakın üretimsizlik, yatırım eksikliği ve siyasi çekişmeler Erzurumlu gençlerimizin geleceğini kararttı. Genç göçü çok yüksek. Bildiğiniz üzere Erzurum'un genç bir nüfusu var. Bu bakımdan Türkiye'de 11'inci sırada yer alıyor. Ancak Erzurum, genç nüfusun bu potansiyelini değerlendiremiyor" diye konuştu.

“Acil taleplerinin sesi olacağız”

Erzurum gezisinde dertleşeceklerini ifade eden İlgezdi, şöyle devam etti:

"Aşkale, Ilıca, Köprüköy, Pasinler, Karaçoban, Narman, Şenkaya hayvancılık için ne diyor? Ne yapılmalı, onlarla da dertleşeceğiz. Acil taleplerinin sesi olacağız. Şunu biliyoruz; köylüyü yeniden milletin efendisi haline getirmek için bitkisel ve hayvansal üretimdeki desteklerin zamanında ödenmesi gerekiyor. Bireysel kredilerle, Ziraat Bankası ve Tarım kredi borçlarının uzun vadeli ötelenmesi gerekiyor. Mazot, ithal yem, doğal gaz, elektrik ve su fiyatlarından kaynaklanan yüksek girdileri düşürmek gerekiyor. Hiç kuşkunuz olmasın, biz çiftçimizin, besicimizin umudu olacağız. Sivas'a gelen yüksek hızlı treni, Erzurum için 'hızlandırılmış trene' dönüştürerek, kente üvey evlat muamelesi yapılıyor. Elbette Dadaşların sesi olacağız. Üreticimiz, emeklilerimiz, kadınlarımız, esnafımız, gençlerimiz el ele verip bu sorunlar yumağını birlikte çözeceğiz. Sorunları doğru tespit edip, çözüm önerilerini birlikte tartışacağız."

Parti binası önündeki basın açıklaması sonrası İlgezdi ve beraberindeki milletvekilleri Havuzbaşı Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi. (DHA)