CHP MYK'sının yarısı değişecek

T24 - CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun yaklaşık yarısının değiştirileceği mesajı verdi. Kulislerden sızan bilgilere göre, Sezgin Tanrıkulu, Engin Altay, Hurşit Güneş, Umut Oran, Süheyl Batum, Sena Kaleli, İzzet Çetin, Alaattin Yüksel gibi isimler MYK üyeliğinden ayrılacak.



TV'den Sibel Erdem'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ''CHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yarıya yakanı değişecek. Açıklamayı yarın yapacağım'' dedi.



Kulislere sızan bilgilere göre, mevcut MYK’da yerini korumasına kesin gözüyle bakılan isimler şöyle: Gürsel Tekin, Faik Öztrak, Sencer Ayata, Erdoğan Toprak, Gülsün Bilgehan.



Kulislerde MYK üyeliğini kaybetme olasılığı yüksek görülen isimler de şöyle sıralanıyor: Sezgin Tanrıkulu, Engin Altay, Hurşit Güneş, umut Oran, Süheyl Batum, Sena Kaleli, İzzet Çetin, Alaattin Yüksel.



Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil’i değiştirmeyi planladığı yerine de Nihad Matkap’ın Genel Sekreterlik görevini üstleneceği iddia edildi.



CHP kulislerine göre MYK’ya girmesine kesin gözüyle bakılan isimler de şöyle: Ercan Karakaş, Nihad Matkap, Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Bülent Kuşoğlu, Perihan Sarı, Levent Eyipişiren, Gülseren Onanç.

Üç kez değiştirmişti



Mayıs 2010’da ilk MYK’sını, değişen tüzüğün yürürlükte olduğuna ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı nedeniyle 3 Kasım 2010’da ikinci ve 18 Aralık 2010’daki olağanüstü kurultayında üçüncü kez ekibini kuran Kılıçdaroğlu, yapacağı yenilik ile 4. ekibini kurmuş olacak. İl örgütlerinin de il kurultayları ve atamalar yoluyla 3-4 aylık süreçte tamamen revize edileceği ve “Yeni” CHP’nin tamamen yenilenmiş, Meclis, parti ve teşkilat yapısıyla yeni dönemde çalışacağı ifade edildi.







Ufukta kurultay var



Ekim ya da kasım ayında tüzüğün değiştirilmesi amacıyla olağanüstü kurultay toplamayı düşündüğünü açıklayan Kılıçdaroğlu, parti üst yönetiminde bu hafta yapacağı değişiklikle 6 ya da 7 kurmayının yerine yeni atamalar yapacağını vurguladı.



Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin tüzüğünü yenileme çalışmalarını tamamlama aşamasına geldiklerini belirterek ekim ya da kasım ayında tüzüğün değiştirilmesi amacıyla olağanüstü kurultay toplamayı düşündüğünü açıkladı. Parti üst yönetiminde bu hafta yapacağı değişiklikle 6 ya da 7 kurmayının yerine yeni atamalar yapacağını açıklayan CHP lideri, “Amacım partiyle daha çok ilgilenmek” dedi. Ergenekon davası hâkimlerinin tutumunu eleştiren Kılıçdaroğlu, tutuklu milletvekillerinin durumunu da TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le bir kez daha görüşeceğini belirtti.

CHP tabanında geniş merak uyandıran MYK değişikliği ve yeni tüzük konularında Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu şu değerlenirmeleri yaptı:

6-7 ismi değiştirebilirim: Parti yönetiminde yapacağım değişiklikle ilgili yorumların çoğu yanlış. Seçimlerde yardımcılarımın tamamı milletvekili seçildi. Bu isimler 1 Ekim’den itibaren Meclis’te görev yapacaklar. Ben de partiyle daha fazla ilgilenmek istiyorum. Parti Meclisi’nden 6 ya da 7 yeni isme görev vererek parti işlerine daha fazla yoğunlaşmalarını istiyorum. Önümüzde il ve ilçe kongreleri süreci var. Parti içine daha fazla zaman ayırmak gerekiyor.

Yeni tüzük hazır: Partimizin tüzüğünü daha demokratik hale getireceğimize söz vermiştim. Son aşamaya gelindi. Üçüncü taslak üzerinde çalışıyorum. Biraz daha çalıştıktan sonra önümüzdeki günlerde il başkanlıklarımıza göndereceğiz. İllerden görüş aldıktan sonra nihai şeklini vererek yürürlüğe sokmayı istiyorum.

Niyetim tüzük kurultayı toplamak: Yeni tüzüğün uygulamaya sokulması konusunda önümüzde iki seçenek var. Birincisi gelecek yıl mayıs ayında yapacağımız olağan kurultayımızda kabul edebiliriz. İkincisi ise bu sonbaharda sadece tüzük değişikliği ile sınırlı bir kurultay yapıp gelecek yılki olağan kurultaya yeni tüzük eşliğinde gitmek. Kesin bir karar vermemekle birlikte ekim ya da kasım aylarında bir tüzük kurultayı yapma görüşü ağır basıyor. Bu konuyu parti yönetimindeki arkadaşlarımla da konuşacağım tabii ki.

Genel başkan seçimi kolaylaşacak: Yeni tüzük daha demokratik daha katılımcı bir tüzük olacak. Öncelikle genel başkanlık yarışını kolaylaştıracağım. Aday olmak isteyenler eskisi gibi zorlaştırıcı bir süreç yerine daha kolay biçimde adaylıklarını koyabilecekler.

Önseçim sözümü tutacağım: Demokratikleşmede en ileri parti CHP. Son seçimde 30’a yakın ilde ön seçim uyguladık. Şimdi bunu mümkün olan bütün illere yaygınlaştırmayı arzu ediyorum.CHP milletvekili Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal’ın yargılandığı Ergenekon davasına ilişkin de Kılıçdaroğlu şu eleştirileri getirdi:

“Son duruşmada konuşan hâkimin sözleri ihsas-ı reydir. ‘Sizin suçunuz’ diyerek onların suçlu olduğunu baştan kabul ediyor. Yani ‘Siz ne derseniz deyin, ben sizi mahkûm etmek için buradayım’ diyor aslında. İradesini bu kadar açıkça ortaya koyan kişinin mahkemesine mahkeme denir mi? Ondan sonra ne söylesiniz fayda etmez. Ben bu mahkemeyi hukuk dağıtan bir mahkeme olarak görmüyorum. Siyasi otoritenin emrinde tek farkı askeri üniforması olmayıp sivil üniformalı kişilerin görev yaptığı bir mahkeme olarak görüyorum. Anayasanın 90 maddesini bilmeyen, evrensel hukukun gereğine göre yorum yapmayan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni BM sözleşmelerini bilmeyen ya da bilinçli olarak uygulamayan kişilere yargıç denemez. Onların konuşlandıkları yerlere de mahkeme denemez.”

Kılıçdaroğlu, tutuklu vekillerin durumunu bugün kendisine iade-i ziyarette bulunacak olan TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e de açacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Tabii ki Meclis’i ilgilendiren bu konu da görüşülecek. Şu anda Meclis kapalı ama parlamento açıldığında bu konu yine gündemde olacak. Sonuçta bir de AKP ile imzaladığımız ortak bildiri var” dedi.



