CHP MYK'dan sonra örgütleri de yeniliyor

Genel Merkez'de yaşanan büyük değişikliğin ardından sıra şimdi de örgütlere geldi. Kılıçdaroğlu ve Tekin seçime dinamik örgütlerle girmek için düğmeye bastı





Parti içinde istediği hamleyi yaparak kendi yönetimini oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi gözünü örgütlere dikti. 'Aktif ve çalışan' örgütlerle seçime gitmeyi hedefleyen Kılıçdaroğlu, düğmeye bastı. Operasyon İstanbul örgütünden başlıyor. Kılıçdaroğlu, parti içindeki son gelişmeleri 'CHP'de taşlar yerine oturdu' diye değerlendirdi.



'Benden fazla çalışılmalı'



Yeni MYK ile üst üste toplantılar yapan Kılıçdaroğlu, örgütlerin harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, 'Sadece genel başkanın çalışmasıyla olmaz, örgütler genel başkandan fazla çalışmalı' mesajını verdi.



İstanbul'dan başlayacak



Bu mesaj üzerine Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, derhal harekete geçerek çalışmalara başladı. Genel merkezdeki yenileşme operasyonunun örgütlere de yayılması üzerinde durulurken, ilk hamle İstanbul'a yapıldı. Tekin, Önder Sav'a destek veren İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'e ve il yönetimine 'İstifa edin. Elimizi rahatlatın, nefes aldırın' mesajı gönderdi. Bu anlayışın Türkiye geneline de yaygınlaştırılması bekleniyor.



Taşlar yerine oturdu



Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Yargıtay'ın Mehmet Haberal ile ilgili kararının sorulması üzerine, Kılıçdaroğlu, 'Yargı kararıdır herkesin saygı duyması gerekir. Gereği neyse yapılır' dedi.



CHP lideri, 'CHP'de taşlar yerine oturdu mu' sorusuna ise 'CHP'de taşlar yerine oturdu' yanıtını verdi.



''Sakin Güç"e 2 bin arkadaş



Sosyal paylaşım sitesi ''facebook'' üzerinde, 'Sakin Güç'' adıyla hesap oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkadaş sayısı iki günde 2 bine yaklaştı.



Kılıçdaroğlu'nun 'facebook'' üzerinde 'Sakin Güç'' adıyla önceki gün açtığı hesabında arkadaş sayısı kısa sürede bin 884'e ulaştı. 'Sakin Güç''ün duvarındaki mesajlar ile eklenen fotoğraflar ise dikkati çekiyor. Sayfayı takip edenlerden bazıları, Kılıçdaroğlu'nun halk oylaması sırasındaki yurt gezileri sırasında birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaşıyorlar.



Sav'a teşekkür mektubu



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük bir mücadele verdiği Önder Sav'a bir teşekkür mektubu gönderdi. CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yeni yönetimi belirlendikten sonra, 'Önceki Genel Sekreter Sav'a gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdiği bildirildi: 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 16 Ekim 2010 günlü yazısı ve Parti tüzüğünün 39. maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerine görevlendirme yaptım. Genel Sekreter olarak Parti Meclisi Üyesi Süheyl Batum'u görevlendirdim. Partimizin en kıdemli üyelerinden birisi olarak, her kademede yaptığınız hizmetlerden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan böyle de CHP iktidarı için birlikte çalışacağımızı umuyorum.'



Batum-Sav sıcaklığı



CHP'DE eski genel sekreter ile yeni Genel Sekreter Süheyl Batum arasında var olduğu iddia edilen soğukluk, sıcak bir halef-selef ilişkisine dönüştü. Sav, Batum'u telefonla arayarak, 'Odayı boşaltmam için birkaç gün izin ver' dedi. Batum da, 'İstediğiniz zaman boşaltabilirsiniz' karşılığını verdi. Batum, önceki günkü Ecevit toplantısında da Sav'ı kapıda karşılamış ve toplantı salonuna kadar eşlik etmişti. Batum, bu durumun normal olduğunu belirterek, 'Önder Bey partiyi seven, çok medeni ve nazik bir insan. Kendisine saygımız büyük' dedi.



Muhtar ve imama kutlama



CHP lideri muhtar, müftü, vaiz ve imamlara da Kurban Bayramları'nı kutlamak için mektuplar gönderdi. Müftü, vaiz ve imamlara 'Değerli Din Görevlisi Kardeşim', muhtarlara ise 'Değerli Muhtar Kardeşim' diye hitap eden Kılıçdaroğlu mektubunda, 'Mübarek Kurban Bayramınızı en içten duygularımla tebrik ederim. Bu vesileyle, saygı ve sevgilerimi sunarım' ifadelerini kullandı.



