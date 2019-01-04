CHP MYK'dan anket kararı; işte İzmir'de yarışacak adaylar

Bugün toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı ve İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek için anket yaptırılma kararı alındığı belirtildi. İzmir için yapılacak ankette Tuncay Özkan, Selin Sayek Böke, Abdül Batur ve Tunç Soyer'in isimleri oylanacağı bildirildi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP MYK'da partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ve İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi konusu konuşuldu.

İzmir ve İstanbul'un ilçeleri için anket kararı

www.gercekgundem.com 'un haberine göre, MYK'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenmesi konusunda anket yaptırılma kararı alındı. Yapılacak ankette Tuncay Özkan, Selin Sayek Böke, Abdül Batur ve Tunç Soyer'in isimleri oylanacak.

Öte yandan İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Murat Çalık'ın belli olmasından sonra gözler İstanbul'da diğer ilçelere çevrilmişti.

CHP MYK'de İstanbul'un ilçeleriyle ilgili alınan karar üzerine ilçelerin adayları için son bir anket daha yapılacağı belirtildi.