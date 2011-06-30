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Politika

CHP MYK'DA YEMİN GÖRÜŞÜLDÜ ANKARA (A.A)

30 Haziran 2011 01:40

-CHP MYK'DA YEMİN GÖRÜŞÜLDÜ ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından bir açıklama yapılmazken, toplantıda, CHP milletvekillerinin TBMM'de yemin etmemesiyle ilgili ortaya çıkan durumun değerlendirildiği öğrenildi.  Toplantıda ayrıca, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti üzerine yarın Köşk'te yapılacak görüşme ele alındı. MYK'ya ilişkin CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil'in yarın sabah bir açıklama yapması bekleniyor.

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