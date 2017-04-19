CHP: MYK'da sine-i milletin doğru olmayacağına karar verdik

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da geçersiz sayılan mühürsüz pusula ve zarfları son anda geçerli saymasının "seçimi şaibeli hâle getirdiğini" savunarak "Referandum yenilenmelidir, tekrar edilmelidir. CHP bu süreçte üzerine düşen her şeyi yapacaktır” dedi. Böke, bir gazetecinin "Nedir bunlar?" sorusunu “Bunların içine Meclis’ten çekilmek de çalışmaya devam etmek de girer” diye yanıtladı. Böke'den daha sonra CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) 'sine-i millet' konusunun tartışıldığını ancak doğru olmayacağına karar verdiklerini açıkladı. Gök, "Toplumun değişik kesimlerinden CHP'ye böyle bir öneri gelmiştir ama yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Böke, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Türkiye yıllardır seçim yapıyor. İlk defa bir seçimin meşruiyeti hem ulusal hem uluslararası düzeyde şaibeli hale geldi. Bunu Türkiye'ye yaşatmaya kimsenin hakkı yok. AGİT gözlemcileri Türkiye'nin davetiyle geldi. Siz bunlara 'Haddini bil' diye söylediğinizde suçu kabul ettiğiniz anlama geliyor. Kimseye had bildirmeye değil Türkiye'de demokrasiyi yükseltmeye ihtiyacımız var"

"Karşımızdakiler, bunu bir maç olarak görüyor"

"Bizler meselenin Türkiye meselesi olduğunu her yerde anlattık. Oysa karşımızdakilerde bunu bir maç olarak gören anlayış var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı cümleler bunu Türkiye meselesi olarak değil siyasi bir mesele olarak gördüğü ortadadır"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 Nisan’da yapılan halk oylamasının sonuçlarıyla ilgili olarak CNN International'a yaptığı açıklamada “1-0 ya da 5-0 kazanmışsın bir önemi yok, önemli olan maçı almaktır” ifadesini kullanmıştı.

"Seçimi tanımıyoruz"

YSK'nın söz konusu kararına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasının sonuçlarını tanımadıklarını ifade etmişti. Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"Tarihin 'mühürsüz seçim' olarak yazacağı bu seçimi tanımıyoruz, tanımayacağız! Halkın iradesine saygı duyulmalı ve seçim tekrarlanmalıdır"

Referandumun iptali için YSK'ya başvuru

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP'li milletvekilleriyle halk oylamasının iptali istemli dilekçeyi dün (18 Nisan 2017) YSK'ya teslim etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tezcan şunları söyledi:

"Bu şekliyle kesinleşince meri olabilir, yürürlüğe girebilir ama hiçbir zaman meşru olmayacaktır. İşte bu sebeple sonuçlar henüz kesinleşmeden bütün hukuk yollarını kullanarak, meşru olmayan bu uygulamaya yine hukuk yoluyla son vermek üzere YSK'ya itiraz dilekçesi verdik. Halk oylamasının iptalini istiyoruz. Gelinen bu tabloda halk oylamasının meşruiyetini sağlayacak tek şey bu oylamanın iptalidir"

"YSK'nın kararı kanunla çelişiyor"

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşikilatı (AGİT) gözlemcileri de, anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonucunu değerlendirmiş; "Türkiye referandumu, eşit olmayan şartlar altında yürütüldü" denen açıklamada, "YSK'nın mühürsüz oyların da geçerli olacağına dair aldığı son dakika kararı için "kanunla çelişiyor" görüşü dile getirilmişti. "Oy sayım prosedüründe son değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı" vurgusu yapılan açıklamada, "Referandumda iki taraf eşit şartlara sahip değildi, 'Evet' kampanyası medyayı domine etti" ifadesi de yer almıştı.