-CHP MYK'DA SEÇİM GÖRÜŞÜLDÜ ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olarak 2011 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili olmak isteyen il ve ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin 10 Ocak 2011 tarihine kadar istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı aldıklarını bildirdi. CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Tamaylıgil, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve sorularını yanıtladı. Toplantıda, MYK üyelerinin görev alanları konusundaki çalışmaları ve planları hakkında bilgi verdiklerini aktaran Tamaylıgil, bugünün ''Büyük Madenci Yürüyüşü''nün 20. yılı olduğunu hatırlatarak, bu yürüyüşün hak arayan tüm kesimlere örnek olması dileğinde bulundu. Bugün açıklanan ekonomik verilerin de toplantıda ele alındığını ifade eden Tamaylıgil, dış ticaret açığındaki yükselmeye dikkati çekerek, hükümetin bu alandaki politikalarını eleştirdi. Tamaylıgil, Üsküdar'da önceki gece öldürülen taksi şoförü Kemal Önal'ın ailesine ve meslektaşlarına baş sağlığı dilediğinde de bulunarak, bu tür üzüncü olayların yaşanmaması için biran önce gerekli önlemlerin alınmasının önemini vurguladı. ''Torba Yasalar''ın da MYK'da ele alındığını belirten Tamaylıgil, temel yasa hükmünde işlem gören torba yasaların birbirinden ilgisiz maddelerin yan yana getirilmesiyle ''çuval yasaya'' dönüştüğünü ileri sürdü. Tamaylıgil, ''CHP olarak torba yasaların temel yasa olarak görüşülmesi tercihine karşı hukuken atılabilecek adımların atılması yönünde de MYK'da almış olduğumuz bir karar var'' dedi. -SEÇİM HAZIRLIKLARI- MYK'da 2011 yılında yapılacak genel seçimlere ilişkin hazırlık çalışmalarının da ele alındığını bildiren Tamaylıgil, CHP'nin her kademesiyle seçimlere yönelik örgütsel çalışmalarını planladığını aktardı. Tamaylıgil, ''Önümüzdeki seçimlerde milletvekili adaylığını düşünen örgütümüzün değerli il, ilçe başkanı ve il, ilçe yönetim kurullarındaki arkadaşlarımızın 10 Ocak 2011 tarihine kadar istifalarının gerçekleşmesini ve bu yönde genel merkezimize başvurularının yapılmasını tavsiye kararı olarak aldık'' diye konuştu. -''TASFİYE SÖZ KONUSU DEĞİL''- Tamaylıgil, bir soruyu yanıtlarken de örgüte yönelik alınan tavsiye kararının ''kesinlikle bir tasfiye süreciyle ilgisi olmadığını'' vurgulayarak, örgüt çalışmalarının programlanabilmesi için bu yola gittiklerini söyledi. Bir başka soru üzerine AK Parti Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey'in yeni yıl süslemeleri hakkındaki sözlerini de değerlendiren Tamaylıgil, yeni yılın umut ve coşku anlamına geldiğini belirterek, bu konuda yasak ve eleştiriyi toplumsal hoşgörü açısından şık bulmadığını ifade etti. Yargıtay'ın örgütlü suçlarda tutukluluk süresine ilişkin kararla ilgili soruyu da yanıtlayan Tamaylıgil, CHP'nin uzun süreli tutukluluklara karşı olduğunu hatırlattı. Tamaylıgil, çözülmesi gereken ana sorunun, biran önce yargının kararını alması ve bundan sonraki sürecin hızla başlaması olduğunu belirterek, ''Tutukluluğun uzun sürmesi sorun teşkil ediyor. Tutukluluk değil, yargı sürecinin işlemesi gerekiyor. Yargı kararının biran önce ortaya çıkması lazım'' dedi. Tamaylıgil, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik ''Doğu ve Güneydoğu sorunu ile Alevi meselesinde gizli bir ajandası olduğu'' yönünde sözleri olduğu ifade edilerek, değerlendirmesinin sorulması üzerine şöyle konuştu: ''Ben Sayın Canikli'nin niyet okuma diye bir becerisi olduğunu bilmiyordum. Kendisini hesap uzmanı olarak tanıyordum. Ancak bir gerçek var ki Sayın Genel Başkanımız din, inanç ve etnik kimlik temelinde siyasi süreçte tanımlama yapmama ve siyaset yapmama kararlılığını sürekli dile getirmiştir. Bizim için siyasetin temelini oluşturan insandır. Devletin etnik kimlik konusunda kör olması gerektiğini dile getiriyoruz. Bunu bir eleştiri noktasına taşıyanlara da niyet okumaktan vazgeçmelerini, insanımızı ayrımcı, bölen başlıklar içerisinde değil, birleştirici bir yaklaşımla değerlendirmelerde olmalarını tavsiye ediyorum.'' Tamaylıgil, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da benzer açıklamalarının olduğunun hatırlatılması üzerine ise bu açıklamaları ''kullanılan üslup ve yaklaşımdan dolayı cevaplandırmaya değer bir bakış açısı olarak görmediğini'' söyledi. Bihlun Tamaylıgil, açıklamalarının sonunda bugün bazı basın yayın organlarında ''laikliğin bir anket başlığı olarak kullanılacağına'' ilişkin haberler gördüğünü ifade ederek, ''Bunun affedilmez bir hata olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Ve bunu dile getirenlerin de bu affedilmez hatadan biran önce geri dönmelerini temenni ediyorum'' dedi.