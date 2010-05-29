CHP MYK'da Gürsel Tekin yer almadı

T24 - CHP'nin yeni merkez yönetim kurulu üyeleri, yani yeni vitrini Parti Meclisi toplantısında belirlendi. Merkez yönetiminde yer alması beklenen İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin seçilemedi. Genel Sekreterliğe yeniden Önder Sav getirilirken, Genel Saymanlığı da eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak üstlendi. Merkez Yönetim Kurulu'na Prof. Süheyl Batum ve Berhan Şimşek'in yanı sıra 2008'de Deniz Baykal'a karşı aday olan Haluk Koç ile Umut Oran da girdi.



Kurultayda seçilen yeni Parti Meclisi'nde bugün (29 Mayıs 2010) önce Genel Sekreter ve Genel Sayman, ardından da Merkez Yönetim Kurulu üyelikleri için gizli oylama yapıldı.



Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle CHP'de yönetim değişikliğinin yolunu açan Önder Sav yeniden Genel Sekreter seçildi. Genel Saymanlığa da Faik Öztrak getirildi. 20 kişilik MYK'nın 12'si milletvekillerinden oluştu.





İşte MYK'daki isimler





Süheyl Batum, Gülsün Bilgehan, Nevin Gaye Erbatur, Mevlüt Coşkuner, Turgut Dibek, Mahmut Duyan, Gökhan Günaydın, Hüseyin Karakoç, Ali Koçer, Abdullah Özer, Önder Sav, Berhan Şimşek, Hakkı Süha Okay, Abdülrezzak Erten, Faik Öztrak, Umut Oran, İzzet Çetin, Tekin Bingöl, Haluk Koç, Şahin Mengü.



MYK üyelerinden Hakkı Süha Okay, Gülsün Bilgehan ve Süheyl Batum Genel Başkan yardımcılıklarına getirildikleri bildirildi.





Grup Başkanvekilliği seçimi salı günü



CHP'de vitrin değişikliği salı günü toplanacak ilk grup toplantısında da devam edecek. Kılıçdaroğlu ve Okay'dan boşalan iki grup başkanvekilliği için seçim yapılacak.



Yönetim Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin seçilmesinden yana. Ancak iki aday daha var. Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ile Konya Milletvekili Atilla Kart.



Deniz Baykal'ın geri dönmesi için imza veren yaklaşık 40 milletvekilinin Seyhan'a destek vereceği belirtiliyor. Seyhan, adaylığını açıklamadan önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştü. Kılıçdaroğlu Seyhan'a, "demokratik bir yarış olsun herkese eşit mesafedeyim" mesajını verdi.



Kamer Genç ve Emrehan Halıcı CHP yolunda



Salı günkü grupta Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç ile DSP'den ayrılan Emrehan Halıcı'nın da CHP'ye geçmesi bekleniyor.





'Başarılar dilerim'



CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, MYK'da yer almamasıyla ilgili olarak konuştu ve "Genel Başkan'a sorun" dedi ve "Hayırlı olsun, arkadaşlara başarılar" diye konuştu.





Öncesinde Anıtkabir ziyaret edildi



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki yeni Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.



Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.



Heyetin Misak-ı Milli Kulesi'ne geçişinin ardından Kılıçdaroğlu, Anıtkabir özel defterini imzaladı.





Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:



"Birinci ve kurucu genel başkanımız Aziz Atatürk, 22-23 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 33. Olağan Kurultayımızda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kuruluna seçilenler olarak huzurunuzdayız. Aydınlanma devrimindeki yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığı içinde, hukukun egemenliğine, demokratik laik cumhuriyete, ilke ve devrimlerine sahip çıkacağımıza, ülkemizi, hedeflediğin çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracağımıza söz veriyoruz. Eksilmeyen saygı ve sevgimizle."



Heyet daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine de çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.





