T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP MYK Toplantısı yapıldı ANKARA (A.A)

17 Ekim 2011 21:11

-CHP MYK Toplantısı yapıldı ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantı sonrası bir açıklama yapılmazken, MYK'da yeni anayasa çalışması, ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma ile Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yapılan düzenleme ve bunun yansımalarının ele alındığı öğrenildi. MYK'da CHP'nin 21 Ekim Cuma günü toplanacak Parti Meclisi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunulduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24