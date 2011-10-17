-CHP MYK Toplantısı yapıldı ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantı sonrası bir açıklama yapılmazken, MYK'da yeni anayasa çalışması, ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma ile Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yapılan düzenleme ve bunun yansımalarının ele alındığı öğrenildi. MYK'da CHP'nin 21 Ekim Cuma günü toplanacak Parti Meclisi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunulduğu bildirildi.