-CHP MYK TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hakkı Süha Okay, TSK İç Hizmet Kanunun 35. maddesinde yapılmasını istedikleri değişikliğe ilişkin hazırladıkları tasarıda ''Silahlı Kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'' ibaresinin aynı şekilde kaldığını, ''Parlamenter demokratik sistemin işlerliği çerçevesinde ve Anayasaya bağlı olarak korumak'' ibaresinin getirildiğini belirterek, bunun CHP'nin önerisi olarak yarın veya en geç perşembe günü TBMM Başkanlığı'na sunulacağını bildirdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Okay, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, TSK İç Hizmet Kanunun 35. maddesindeki değişikliğe yönelik çalışmaları tamamladıklarını söyledi. CHP tarafından söz konusu değişikliğin, yarın veya en geç Perşembe günü TBMM Başkanlığına sunulacağını belirten Okay, ''TSK İç Hizmet Kanununun 35. maddesindeki (Silahlı Kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti) bu ibare aynı şekilde kalmaktadır. (Parlamenter demokratik sistemin işlerliği çerçevesinde ve Anayasaya bağlı olarak korumak) getiriliyor. Bu CHP'nin önerisi olarak sunulacaktır'' diye konuştu. Bunun tartışılabileceğini ifade eden Okay, bu konuda farklı siyasi partilerin görüşlerinin olabileceğini ve bunların gündeme getirilebileceğini de kaydetti. Önemli olanın darbelere gerekçe olarak gösterilen söz konusu düzenlemenin, İç Hizmet Kanunundan ayıklanması olduğunu bildiren Okay, şöyle konuştu: ''Böylece (salt Cumhuriyeti korumak ve kollamak) ifadesi yerine (Cumhuriyeti parlamenter, demokratik sistemin işlerliği çerçevesinde) ifadesini koymaktır. Yani demokratik işleyişi yok etmeye izin vermeyen bir anlayışı İç Hizmet Kanununun içerisine yerleştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda geçmişte de verilen kanun teklifleri var. Bu Parlamento gündemine gelirse tartışılır. Neticede üç maddelik bir değişikliktir. AK Parti sözcülerinin değişik anlatımlarına göre Parlamento'nun toplanıp toplanmayacağı belli değildir. 35. madde ile ilgili kafa karışıklıkları AK Parti sözcülerinde giderilmiş olursa, Parlamento'yu olağanüstü bir toplantıya çağırırlarsa bu konuda bu değişiklik en kısa süre içerisinde gerçekleşmiş olur. Böyle hiç kimse de darbe edebiyatı üzerinden siyaset yapamaz. Darbeyi, darbecileri, siyasi malzeme olmaktan kurtarır ve Türkiye'de daha ileri bir demokrasi ve daha fazla özgürlüklerin önü açılmış olur.'' Okay, bir soru üzerine bundan sonra söz konusu değişikliğe ilişkin gerekçenin yazılacağını belirterek, ''Bunu, yarın veya en geç perşembe günü verebiliriz. Ama doğru olanı şudur; bunun bir Hükümet tasarısı olarak götürülmesidir ancak anlaşılan o ki, AK Parti bunu sadece söylemde kalıp icraatta bulunmadığı görününce, 'CHP hele teklifini bir versin' dedikçe, biz teklifimizi en kısa süre içinde TBMM Başkanlığı'na sunacağız'' dedi.