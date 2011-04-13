-CHP MYK TOPLANTISI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 3,5 saat süren toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapılmazken, MYK'nın seçim çalışmalarını değerlendirdiği öğrenildi. Toplantıda, CHP'nin seçim bildirgesi üzerinde çalışıldığı, kurul üyelerinin seçim çalışmalarını yürütecekleri bölgelerin değerlendirildiği, ayrıca Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı İstanbul ziyaretinin de ele alındığı bildirildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu ilk seçim mitingini 24 Nisan Pazar günü Samsun'da gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu yarın ise İstanbul'a giderek Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Sinan Erden Spor Salonu'nda düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliğine katılacak.