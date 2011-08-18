-CHP MYK toplandı ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dün açıklanan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere toplandı. Parti Genel Merkezi'nde, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da, başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti olmak üzere, terör olayları ve son siyasi gelişmelerin değerlendirileceği bildirildi. Toplantı öncesi parti Genel Merkezi'ne gelişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kolları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Gündüz, CHP gençliğini daha aktif hale getirmek için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Ayten Kayalıoğlu ise görevi beklediğini, kendisi için şaşırtıcı olmadığını belirtti. Kayalıoğlu, ''Genel başkanımız halkla bütünleşti. Biz de bunun için yeni ve daha güzel projelerimizle buna destek sağlayacağız. Bu görevde halkla ilişkiler de bana düşüyor. Çok güzel projelerim var. Onları kısa süre sonra sizlere de açıklayacağım zaten'' dedi.