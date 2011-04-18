-CHP MYK TOPLANDI ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapılmazken, CHP'nin 22 Nisan Cuma günü açıklanacak seçim bildirgesine yönelik çalışma yapıldığı, ayrıca il bazında seçim stratejinin değerlendirildiği öğrenildi. Bu arada CHP'nin daha önce Ankara'da açıklanacağı bildirilen seçim bildirgesinin, aynı toplantıda aday tanıtımının da gerçekleştirilecek olması ve buna uygun salon bulunamaması nedeniyle İstanbul'da yapılmasının gündeme geldiği ifade edildi. Toplantının, salon sorununun çözülmesi halinde Ankara'da gerçekleştirilebileceği kaydedildi. Seçim mitinglerine 24 Nisan'da Samsun'dan başlayacak olan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 1 Mayıs'ta İstanbul'da olmasının ve ''İşçi Bayramı'' dolayısıyla bu kentte düzenlenecek etkinliklere katılmasının da planlandığı öğrenildi.