CHP MYK'sı bugün toplanıyor; gündemde "emekli amiraller bildirisi" var

103 emekli amiralin Montrö bildirisinin ardından, CHP MYK bugün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

Saat 12.00'de başlayacak toplantının ardından Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklama yapması bekleniyor.

MYK'nın gündeminde 103 emekli amiralin yayınladığı Montrö bildirisinin yer alması bekleniyor. CHP MYK toplantısında milletvekillerinin gittiği illerdeki raporlar da ele alınacak. Milletvekilleri 25 kişilik gruplar halinde bu hafta Yalova, Karabük ve Kars'ta olacak.

Kılıçdaroğlu da il gezilerine bu hafta da devam edecek.

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