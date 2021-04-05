CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Meclis Başkanı Şentop'a: Sen kimsin, senin haddin ne?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Montrö Sözleşmesi ile ilgili sözleri tartışmalara yol açan TBMM Başkanı Şentop için, "Ben seni tartışırım. Ben bunu siyasetçi kimliğimle söylüyorum. Önce bunun hesabını ver. Hiç haddin değil" dedi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tele1’de emekli amirallerin, son dönemde gündeme gelen tekkeli amiral ve Montrö'nün tartışmaya açılması hakkında yayımladığı bildiriyle ilgili görüşlerini paylaştı. Montrö ile ilgili tartışmaların TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ifadeleriyle başladığını hatırlatan Başarır, sert eleştirilerde bulundu:
“Sen kimsin, senin haddin ne Sayın Mustafa Şentop?”
“Montrö, Kurtuluş Savaşı’nın tacıdır, tacı! Onu taçlandıran uluslararası bir zafer anlaşmasıdır. Sen kimsin, senin haddin ne Sayın Mustafa Şentop? Montrö’yü bir imzayla Cumhurbaşkanı lağvedebilir diyorsun.
“Meclisin açıldığı günden bugüne en kabul görmeyen, bu koltuğu hak etmeyen kişi Şentop’tur”
Ben seni konuşmak zorundayım. Sen yüz binlerce, milyonlarca şehide saygısızlık yapmışsın. Sen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşlarının, kurtuluş mücadelesi veren kadınımın, çiftçimin, insanımın, şehitlerimin anısına gölge düşürmüşsün. Ben seni tartışırım. Ben bunu siyasetçi kimliğimle söylüyorum. Önce bunun hesabını ver. Hiç haddin değil. Meclisin açıldığı günden bugüne kadar en tartışılan, en kabul görmeyen, bu koltuğu hak etmeyen kişi Mustafa Şentop’tur. Ben Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır olarak Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarından utanç duyuyorum. Vahimdir. 103 emekli askerin yapmış olduğu açıklamadan daha vahimdir. Lütfen birileri çıksın, Cumhurbaşkanı, bakanlar, Yaşar Güler çıksın, yanlış yaptın desin.”
“Ben bunu muhtıra olarak görmüyorum, görmek istemem”
Aylar önce üzerine atılan bir iftira sonucu genelkurmay başkanının açıklama yaptığını hatırlatan Başarır, “’Montrö Boğazlar Sözleşmesi bir imza ile kaldırılabilir’ diyebilenler hakkında açıklama yapamıyor! Ancak bugün AKP iktidarı amiralleri siyaset yapmakla suçluyor” diye tepki gösterdi.
Yayımlanan bildiriye ilişkin Başarır, “Ben bunu muhtıra olarak görmüyorum, görmek istemem” dedi ve şöyle devam etti:
“Demokrasiye çocukluğumdan, doğduğu günden beri inanan birisiyim. Bir duyarlılık, hassasiyet göstermişlerdir. Ben darbe mantığıyla, muhtıra mantığıyla asla yaklaştıklarını düşünmüyorum. Düşünürlerse zaten karşılarında bizi bulurlar.”
TIKLAYIN - 103 emekli amiralden 'Montrö' ve 'tarikattaki amiral' bildirisi, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanı'ndan tepki: Darbe çağrışımlı bildiri, haddinizi bilin!
TIKLAYIN - Hukukçular, 103 emekli amiralin ‘Montrö’ bildirisine iktidar kanadından gelen “darbe” imalarını nasıl değerlendirdi?
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Ne olmuştu?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi tartışmayı başlatmıştı. Şentop, söz konusu TV programında herhangi bir sözleşme ismi zikretmediği görüşünü dile getirirken “Ortalama zeka seviyesini düşünerek konuşuyoruz. Bunun altında olanlar için benim yapabileceğim bir şey yok” demişti.
Şentop’un açıklamaları tartışılmaya devam ederken 103 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadeleriyle başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlamıştı.
Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.