CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Meclis Başkanı Şentop'a: Sen kimsin, senin haddin ne?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Montrö Sözleşmesi ile ilgili sözleri tartışmalara yol açan TBMM Başkanı Şentop için, "Ben seni tartışırım. Ben bunu siyasetçi kimliğimle söylüyorum. Önce bunun hesabını ver. Hiç haddin değil" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tele1’de emekli amirallerin, son dönemde gündeme gelen tekkeli amiral ve Montrö'nün tartışmaya açılması hakkında yayımladığı bildiriyle ilgili görüşlerini paylaştı. Montrö ile ilgili tartışmaların TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ifadeleriyle başladığını hatırlatan Başarır, sert eleştirilerde bulundu:

“Sen kimsin, senin haddin ne Sayın Mustafa Şentop?”

“Montrö, Kurtuluş Savaşı’nın tacıdır, tacı! Onu taçlandıran uluslararası bir zafer anlaşmasıdır. Sen kimsin, senin haddin ne Sayın Mustafa Şentop? Montrö’yü bir imzayla Cumhurbaşkanı lağvedebilir diyorsun.

“Meclisin açıldığı günden bugüne en kabul görmeyen, bu koltuğu hak etmeyen kişi Şentop’tur”

Ben seni konuşmak zorundayım. Sen yüz binlerce, milyonlarca şehide saygısızlık yapmışsın. Sen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşlarının, kurtuluş mücadelesi veren kadınımın, çiftçimin, insanımın, şehitlerimin anısına gölge düşürmüşsün. Ben seni tartışırım. Ben bunu siyasetçi kimliğimle söylüyorum. Önce bunun hesabını ver. Hiç haddin değil. Meclisin açıldığı günden bugüne kadar en tartışılan, en kabul görmeyen, bu koltuğu hak etmeyen kişi Mustafa Şentop’tur. Ben Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır olarak Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarından utanç duyuyorum. Vahimdir. 103 emekli askerin yapmış olduğu açıklamadan daha vahimdir. Lütfen birileri çıksın, Cumhurbaşkanı, bakanlar, Yaşar Güler çıksın, yanlış yaptın desin.”

“Ben bunu muhtıra olarak görmüyorum, görmek istemem”

Aylar önce üzerine atılan bir iftira sonucu genelkurmay başkanının açıklama yaptığını hatırlatan Başarır, “’Montrö Boğazlar Sözleşmesi bir imza ile kaldırılabilir’ diyebilenler hakkında açıklama yapamıyor! Ancak bugün AKP iktidarı amiralleri siyaset yapmakla suçluyor” diye tepki gösterdi.

Yayımlanan bildiriye ilişkin Başarır, “Ben bunu muhtıra olarak görmüyorum, görmek istemem” dedi ve şöyle devam etti:

“Demokrasiye çocukluğumdan, doğduğu günden beri inanan birisiyim. Bir duyarlılık, hassasiyet göstermişlerdir. Ben darbe mantığıyla, muhtıra mantığıyla asla yaklaştıklarını düşünmüyorum. Düşünürlerse zaten karşılarında bizi bulurlar.”

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