-CHP MYK RET KARARINI DEĞERLENDİRİYOR ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, ''İkinci 'Ergenekon' davası kapsamında tutuklu olarak yargılandıkları sırada milletvekili seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın tahliye taleplerinin reddi'' konusundaki kararını değerlendirmek üzere parti Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladığı bildirildi. Parti genel merkezinde yapılan toplantıda, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ret kararının değerlendirileceği ve toplantı sonunda açıklama yapılacağı öğrenildi.