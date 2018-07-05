CHP MYK, "Gündemde kurultay yok" dedi; Muharrem İnce'den cevap geldi

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantısının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'a yanıt verdi. Tezcan'ın "Gündemimizde kurultay yok" açıklamasına İnce, "Ben siyasetçiyim, acele etmeyin" yanıtını verdi.

Gazetecilerin ısrarlı sorularını kısa cevaplarla geçiştiren İnce, "Sen gazeteciysen ben de siyasetçiyim. Acele etmeyin. Medya yoluyla cevap vermem" ifadesini kullandı.

Kendisinin olağanüstü kurultay için imza toplamayacağını ancak "Kılıçdaroğlu'nın 'hayır' demesi halinde örgütün bu işi çözeceğini" söyleyen İnce, imzalar ve CHP örgütünün desteğiyle ilgili olarak da, "Şu ana kadar 30 ilden bana destek açıklaması geldi" dedi.

İnce, seçim sonrası başlattığı teşekkür gezilerinin bugünkü durağı olan Kırklareli'de bulunuyor.