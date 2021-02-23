CHP MYK’da HDP’lilerin fezlekeleri için ne konuşuldu?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Kulislere göre, HDP’lilerin fezlekeleri için “içeriğini gördükten sonra değerlendirme yapılması” kararı alınan MYK’da iktidarın Seçim Yasası’nda yapmayı planladığı değişiklikler de görüşüldü. Toplantıda, “barajın yüzde 7’ye indirilmesi”, “ittifaklar için yüzde 14 barajının getirilmesi” yönündeki iddialar değerlendirildi.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, Özal döneminde de seçim öncesi yasa değişikliklerinin yapıldığına ilişkin görüşlerin gündeme geldiği toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Bir iktidar seçim yasalarıyla oynuyorsa gidicidir” yorumunu yaptığı öğrenildi.

HDP’li 9 milletvekili hakkındaki fezlekelerin TBMM’ye geleceği yönündeki iddiaların da gündeme geldiği toplantıda, insan hakları, özgürlükler ve demokrasi çerçevesinde tüm milletvekillerinin hakkı ve hukukunun önemine dikkat çekildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre toplantıda, “TBMM’ye gelmesi olası fezlekelerin içeriğinin görülmesi, buna göre bir değerlendirme yapılması” kararı alındı.

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