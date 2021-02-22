CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Fezlekelerin tek tek içeriğine bakmak lazım; asıl olan milletvekili dokunulmazlığıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TBMM'ye gelen HDP'li 9 milletvekilinin fezlekesiyle ilgili tutumlarına ilişkin, "Fezlekelerin içeriği nedir bir görelim. Her bir fezlekenin tek tek içeriğine bakmak lazım. Asıl olan milletvekilliği dokunulmazlığıdır" dedi.

Öte yandan Öztrak, "Merkez Bankası’nın kasasında kendine ait döviz kalmamış. Merkez Bankası’nın kasasında kendine ait döviz kalmamış. Yine 56 milyar dolarlık, SWAP yükümlülüklerini de dikkate alırsak, Şubat ortası itibariyle Merkez Bankası net rezervleri eksi 57 milyar dolara düşüyor" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Öztrak, toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

"Canlarımızı, aramızdan kalleşçe aldı. Bu harekatta rehineler dahil, 16 şehidimiz var. Bölücü terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz. Bu katliamın faillerinin, bir an evvel cezalarını görmelerini bekliyoruz. Terör nereden, kimden gelirse gelsin insanlık suçudur. Terörden fayda ummak ya da terör karşısında susmak da, büyük bir insanlık suçudur. Kahraman askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin terörle mücadelede başarısı tartışılmaz. Tarih ve milletimiz buna şahittir. Ama son operasyon, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan’ın ifadesiyle, ‘başarısız’ oldu. Asker, polis, devlet görevlisi 13 rehine kurtarılamadı. 16 insanımız şehit oldu. Bu katliamın faili, hain, bölücü terör örgütüdür. Bunda kuşku yok. Ama başarısız rehine kurtarma operasyonunun sorumlusu kim? Biz, bu soruyu milletimiz adına, şehitlerimiz ve onların aileleri adına soruyoruz"

"Merkez Bankası net rezervleri eksi 57 milyar dolara düşüyor"

Öztrak konuşmasına şöyle devam etti:

Merkez Bankası’nın kasasında kendine ait döviz kalmamış. Merkez Bankası’nın kasasında kendine ait döviz kalmamış. Yine 56 milyar dolarlık, SWAP yükümlülüklerini de dikkate alırsak, Şubat ortası itibariyle Merkez Bankası net rezervleri eksi 57 milyar dolara düşüyor"

Merkez Bankası kasasından 128 milyar dolar, bir kuru inat uğruna boş yere yakıldı. Bu 128 milyar doları yerine koymak, yıllarımızı alacak. Biz aylardır soruyoruz. Bu 128 milyar dolar nereye, nasıl, kimlerin imzasıyla satıldı? Bu döviz rezervleri neden açık, şeffaf bir şekilde ihaleyle satılmadı? Neden gizli, saklı, arka kapı operasyonları kullanıldı? Bu işlemler tahkikattan, müfettiş denetiminden geçti mi?"

"Fezlekelerin içeriğini görelim"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Öztrak, TBMM'ye gelen HDP'li 9 milletvekili hakkındaki fezlekeye ilişkin tutumlarının sorulması üzerine, "Fezlekelerin içeriği nedir bir görelim. Her bir fezlekenin tek tek içeriğine bakmak lazım. Asıl olan milletvekilliği dokunulmazlığıdır. Devlet intikam duygularıyla yönetilmez, aklıselimle yönetilir. Bugüne kadar gördük ki bazıları bu milletvekilliği dokunulmazlığı konusunda bazı milletvekillerinden daha imtiyazlı. 17-25 Aralık yolsuzluklarından sonra o dönemde sorumlu olan bakanlar kesintisiz aklandı ve kesintisiz dokunulmazlık kazandı" cevabını verdi.