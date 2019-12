CHP, Müjde Ar'a da teklif götürdü ama...

İstanbul toz duman. Yerel seçim öncesi partilerin Büyükşehir Belediye Başkan adayları henüz belli değil. Yarış son hız sürüyor. Bu yarışta öne çıkan isimlerden biri de CHP adaylığı için ismi geçen Ercan Karakaş.



Yedi yıl önce ayrıldığı partisine geri dönen Ercan Karakaş Akşam gazetesinden Nagehan Alçı’ya verdiği röportajında sosyal demokrasinin adresinin CHP olduğunu söylerken, eşi Müjde Ar’ın partinin teklifini geri çevirdiğini anlattı.



İstanbul’da sivil toplum ve sendikaların desteğini arkasına aldığını söyleyen deneyimli siyasetçi, CHP ve Türkiye’deki sosyal demokrasi ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Son 7 yılda birçok ismin yeni bir oluşum için çalıştığını hatırlatan Karakaş, “Bunlar beyhude çabalardı, biz siyasi kültürümüzü yenilemeden yola çıktık. Bugün sosyal demokrasinin adresi CHP’dir” dedi.



Yeni parti hayalleri beyhude birer çaba



CHP’den Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına talipsiniz. Şansınızı nasıl görüyorsunuz?



Önce şunu söyleyeyim: Benim partiye dönmem aday olmamla ilgili değil. Partiye döndükten sonra partili arkadaşların, İstanbul’daki birçok sivil toplum örgütünün adaylık önerisini düşündüm ve parti yöneticileriyle görüştüm. Ama tabii partinin merkez yönetim kurulu karar verecek.



Kamuoyu yoklanacak



Bu karar nasıl verilecek?



21 Aralık’tan sonra Ankara’da yapılacak kurultaydan sonra belli olacak. Belki bir kamuoyu yoklamasına bile başvurulabileceğini söylediler. Yani belli sayıda İstanbulluya bilimsel bir yöntemle hangi adayı görmek istersiniz diye sorulabilir.



Sizin etkiniz yok mu bu sürece?



Bu kararı verecek arkadaşlarla konuşmak, benim seçilmem halinde hangi artıların olacağını anlatmaya çalışmak benim yapabileceğim etkiler.



Hangi artılar olur sizin adaylığınıza karar verildiği takdirde? Sizin seçilmeniz neden diğerlerinden daha isabetli olsun?



Ben İstanbul’da 20 yıldır siyaset yapıyorum. Partinin her kademesinde çalıştım, üç dönem il başkanlığı yaptım. Parti çalışması dışında İstanbul’daki tüm örgütlü toplum kesimleriyle ve sivil toplumla 20 yıldır işbirliği içindeyim. Beni destekliyorlar.



Sizi destekleyenlere Aleviler ve Kürtler de dahil mi?



Tabii, onlarla da görüşüyorum. Zaten onlarla hep birlikte eylemler içinde bulunduk.



Cem Kozlu medyanın işi



Adaylık konusunda parti dışından bazı isimler de telaffuz ediliyor. Bunların içinde en çok öne çıkan sanırım Cem Kozlu.



Evet, başka bazı isimler de var ancak partili arkadaşların birçoğu bu isimlerin medya tarafından öne sürüldüğünü söylüyor.



Parti dışından bir isim olmasında ne gibi handikaplar görürsünüz?



Siyasi hayatımızda partiler demokrasinin olmazsa olmazı. Milletvekili, belediye başkanı ya da bakan olmak için parti pratiğini yapmak gerekiyor. Partinin çeşitli kademelerinde emek vermemiş, deneyimlerden geçmemiş isimlerin bu gibi siyasi görevlerde başarılı olacağını düşünmüyorum. Bu gibi görevlere parti içinden gelen isimlerin seçilmesini uygun buluyorum.



Sizin isminize karar verildiği takdirde partiye mi yoksa Ercan Karakaş’a mı daha çok oy geleceğini düşünüyorsunuz?



Son seçimlerde 2 milyon 200 bin seçmen sandık başına gitmemiş. Bu çok önemli bir rakam. Biz bunların 500-600 binini harekete geçirebilirsek sonucu etkileriz.



Çarşaf açılımına destek



Bu grubun profilini biliyor muyuz?



Aşağı yukarı biliyoruz. CHP’ye oy verebilecek çok sayıda insan var içlerinde. Biz son dönemde varoş denen kenar mahallelerden oy alamadık. Oralarla tekrar bağlantı kurmamız gerekiyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Evleri açıldı birçok yerde. Oralarda bağ kuruldu.



Bu çalışmalar AKP’nin vaatleri ve bu bölgeyle kurduğu bağ ile yarışabilir mi?



Varoşlar AKP’ye bir umutla oy vermişti, ekonomik hareketliliğin kendilerine de yansıyacağını umut ediyorlardı. Ama son 4,5 yılda sosyo-ekonomik durumlarında bir değişiklik olmadı. Tam aksine kriz bazılarını işsiz bıraktı.



Peki ya kömür, para vs yardımları?



Araştırmalar gösteriyor ki o bölgelerdeki insanların yüzde 30’u bu yardımlardan yararlanamıyor. Çünkü dağıtım planlı, örgütlü ve denetimli değil. Nitekim CHP’ye katılan başörtülü kadınları dinlediğimizde diyorlar ki “AKP’ye oy verdik ama bizim için bir şey yapmadılar.” Bu yüzden biz varoşlarda bir ağ kurmak istiyoruz.



Nasıl bir ağ bu?



Mahalle bazında bir ağ. Zaten partinin ilçelerde, beldelerde örgütleri var. Yeni arkadaşları ve sempatizanları da buna katmayı düşünüyoruz. Büyük bir kampanya grubu oluşturup düşüncelerimizi anlatacağız.



Bu çalışmalar için telaffuz edilen bir bütçe var mı?



Henüz bir rakam verilmedi ama İstanbul’a çok önem veriliyor. Fakat ben ondan daha önemli olarak gönüllü çalışanların katkısını görüyorum.



Türkiye’de sosyal demokrasi deyince akla gelen ilk isimlerdensiniz. Sosyal demokrasi ve CHP ise gittikçe birbirinden uzaklaştı sanki. Eski partinize döndünüz ama partinin son durumu hakikaten içinize siniyor mu?



Biz yedi sene evvel partiden ayrıldık. Aramızda birçok kişi vardı, üç genel başkan bile vardı, biliyorsunuz. Umut edilen yeni bir çatı partisi kurulmasıydı. Olmadı. Biz bunun olmayacağını birinci yılın sonunda gördük.



Neden olmayacaktı?



Çünkü siyaset yapma biçimimiz, siyasi kültürümüz yenilenmiyorsa yapacağınız şey eskisinden ileri olmuyor.



Yenilenmedi mi siyasi kültürünüz?



Hayır. Büyük bir çatı partisi olacak dendi ama ortaya 5 ayrı parti çıktı, hatta 6. ve 7. de geldi. Arayışların hepsine saygım var ama ben şahsen şunu saptadım: Bu çabalar beyhude çabalardı. Çok emek harcandı ama olmadı.



Yani sizin CHP’ye geçişiniz, Türkiye’de solda bir şey yapılacaksa CHP’nin dışında buna kalkışmak mümkün değildir, tespiti midir?



Ben siyasi deneyimime ve sosyal demokrasi bilgime dayanarak diyorum ki Türkiye’nin bu aşamada yeni bir parti oluşturma şansı yok. Bu demek değil ki sosyal demokrasi tartışılmayacak. Bir partinin sürekliliği kendi içindeki farklı fikirleri özgürce tartışması ile mümkün. Partiye dinamizm getiren de bu. CHP 85 yıldır varsa ve ana muhalefetteyse bu önemlidir.



Solun tek adresi CHP



Tüm tartışmalara rağmen sosyal demokrasinin Türkiye’deki adresi CHP’dir mi diyorsunuz?



Evet, bugün için sosyal demokrasinin görev yapıp halkla buluşabileceği yer budur. Çünkü ülkedeki siyaseti etkilemek için siyaset yapıyorsanız milyonların olduğu yerde bulunmanız gerekir.



Bu yeterli midir sizce? CHP kendini yenilemeyi başarmış bir parti midir?



Evet, bir kere milyonlarca insanın desteğini alıyor, bu çok önemli. Bir de son günlerde CHP içinde yeni tartışmalar yapılıyor. Parti bu tartışmaları ileri gidecek şekilde yaptığı sürece güçlenir.



Sizce çarşaf açılımı böyle bir tartışma mı? Halka ulaşmak, halka benzemeye çalışmak mı demek?



Son olaylar gösterdi ki CHP aslında örtü karşıtı değil, bu örtünün siyasi simge olmasına karşı. Ben bunu yeni bir şey olarak görmüyorum. Sosyal demokrat bir parti zaten kitle partisidir. Bu toplumdaki kadınların birçoğu örtülü ise bu parti onlara kayıtsız kalamaz. Onları kazanmak ister. Yapılan bu.



Bunca yıldır siyasetteyim karizmam vardır herhalde



Bir de kullanılan dil meselesi var. AKP’nin en büyük güçlerinden biri halkın dilini iyi çözmesi. Bunun üzerinde çalışıyor musunuz?



Tabii çalışıyoruz. İstanbul ile ilgili çözüm önerisi ortaya koyduğumuz zaman onu sadeleştirerek, insanların anlayacağı şekle getirmek gerek. Bir de o insanların size dokunması, sizinle dertleşmesi çok önemli. Bunlara önem veriyoruz.



Peki ya karizma? Bir liderin en büyük silahlarından biri karizma. Sizde olduğunu düşünüyor musunuz?



Valla ben siyasette bu kadar yıldır varım işte...



İktidar bize engel olmaz



Şu anki belediyenin en büyük avantajlarından biri iktidar partisinden olması. Sizin seçilmeniz durumunda bu konuda bir handikap yaşanmaz mı?



Bence yaşanmaz, bu anlayış biraz geçmişte kaldı. Belediye yasalarında son yıllarda önemli değişiklikler yapıldı. Belediyeler güçlendirildi. Kendi özerk mali yapılarına sahipler. Emlak vergisi vs konusunda para toplama yetkileri var. Artık iktidar partisi şu ya da bu belediyeyi dışlama yetkisine sahip değil.



Avrupa kültür başkenti büyük bir paye değil



İstanbul, Avrupa’nın 2010 yılı kültür başkenti seçildi. 2009’daki bir belediye değişikliği bu yöndeki çalışmaları olumsuz etkilemez mi?



İstanbul gerçekten bir kültür başkenti. Avrupa’nın değil, dünyanın kültür başkenti. Bu yüzden bu, öyle büyük bir paye değil. Avrupa’da birçok kent bu payeyi alıyor zaten. Aslında İstanbul böylece dünyaya çok şey verecek, kendi çok şey kazanmayacak. Ama tabii bu vesileyle bazı tarihi eserler yenileniyor, AKM yapılıyor vs. Belediye değişikliği bunları etkilemez.



Müjde siyaset konusunu kapattı



Eşiniz Müjde Ar’ın da siyasete gireceği konuşuluyor...



Öyle bir öneri yapıldı kendisine, ama o bu aşamada siyaseti düşünmüyor. Konu kapandı. Zaten TV programlarıyla meşgul. Yakında mevcut program bitecek, yenisi başlayacak.



Sizin tekrar aktif siyasete dönüşünüzle ilgili ne düşünüyor?



Karşı değil, beni destekliyor. Aramızda bu konuda bir sorun yok.



Bir sonraki adım Kürt açılımı



Bir sonraki açılım olarak CHP milliyetçilikle kurduğu ilişkide bir esneme yapabilir mi?



Mevcut programa bakınca milliyetçiliğin ulus kurma sürecinde ortaya çıkan bir ilke olduğu, etnisite ile ilgili olmadığı görülüyor.



Öyle de, CHP Güneydoğu’yu ihmal etmiş görünüyor. Kürt kökenli vatandaşlar için bir açılım düşünüyor mu?



Bu çok önemli bir sorun. Genel Başkan üç ay önce Diyarbakır’a gittiğinde insanların etnik kimliğinin bir onur olduğunu söyledi. Bu bile birçok kişinin parti ile yeniden bağ kurmasına yetti. Bu yönde başka çabalar da var.