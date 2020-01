CHP, müftülere nikâh yetkisi veren düzenlemeyi AYM'ye taşıyor

CHP Grup başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de kabul edilen müftülere nikâh yetkisi veren düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi.

Özel, "Konuya hem hukuken hem Anayasa Mahkemesi boyutunda hem de siyasi olarak karşı çıkmaya ve deşifre etmeye devam edeceğiz" dedi.

Özel, müftülere nikâh kıyma yetkisi veren düzenlemenin MHP ve AKP’li milletvekillerinin oylarıyla Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"En kısa zamanda Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz"

"Özellikle MHP, ihtiyaç duydukları her an sarayın her talebine evet diyorlar. Herkes bu düzenlemeye hayır derken komisyonda da hayır demişken MHP, 180 derece tavır ve tutum değiştirebiliyor. O dakikalarda AK Parti Genel Başkanı 'Türkçülük bölücülüktür' dedi. MHP tahmin ediyorum buna da 'evet' diyecek midir, bunu kendi kitlesi sorgulayacak. Buna sessiz mi kalacaklar? MHP buna karşı bir tavır tutum alması gerekirken bu sessizliğini neye borçluyuz bunu görmemiz gerekiyor. Bu kadar anayasaya açık bir konunun anayasa mahkemesi tarafından iptal edileceğini düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. Müftülere yetki veren ve imamın resmi nikâh kıyacağı ve kadınlar için büyük güvensizlik yaratan bu uygulamayı Anayasa Mahkemesi’ne götürmekte en küçük tereddütte bulunmayacağız ve en kısa zamanda Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz.”

TBMM Genel Kurulu'nda dün Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın, evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilebilecek kurumlar arasına il ve ilçe müftülüklerinin de eklendiği 6. maddesi kabul edilmişti. Tasarıyla, İçişleri Bakanlığı'nın evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebileceği kurumlar arasına il ve ilçe müftülükleri de ekleniyor.