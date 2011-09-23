-CHP: Mücadele savaş ilan etmekle olmaz TBMM (A.A) - 23.09.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, ''İsrail ile mücadele oturup hemen savaş ilan etmekle olmaz. Oturup aklı başında bir dış politika uygulamak suretiyle olur ama bu aklı başında politika anlayışını bu hükümette görmüyorum'' dedi. Hamzaçebi, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hamzaçebi, bir gazetecinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Gerekirse İsrail ile savaşırız'' dediğini hatırlatması üzerine şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan Arap ülkelerinin sokaklarına oynuyor. Arap ülkelerinin sokaklarında lider olmak, dünyada lider olmak gibi bir sonucu yaratmıyor. Böylesi politikalar Türkiye'ye hiç bir yarar getirmez. Bu hükümet, özellikle sayın Davutoğlu'nun döneminde dış politikada 'sıfır sorun' anlayışıyla yola çıktı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, bölgedeki bütün ülkelerle sorunların içine sürüklenmiş durumdadır. Sayın Başbakan popülizm yapıyor. Bu popülizm Türkiye'yi iyi bir yola götürmez. Türkiye bundan zarar görür. Bundan vazgeçmesini diliyorum. Tabii ki İsrail'in Türkiye'yi dikkate almayan, Mavi Marmara olayında Türkiye'nin karşısındaki tavrını onaylamak mümkün değil. Ama İsrail ile mücadele oturup hemen savaş ilan etmekle olmaz. Oturup aklı başında bir dış politika uygulamak suretiyle olur ama bu aklı başında politika anlayışını bu hükümette görmüyorum.'' ''12. sınıf coğrafya kitaplarından 7 bölgenin çıkartıldığı'' yönündeki iddiaların sorulması üzerine Hamzaçebi, ''Uygulama, bu tanımın kültürümüzden kalkması anlamına gelmiyor ve çok önemli bir düzenleme olarak görmüyorum'' dedi. Düzenlemenin amacının ne olabileceğinin hükümete sorulması gerektiğini dile getiren Hamzaçebi, ''(Bölge) kavramı başkaları tarafından siyasi çağrışımlara konu olabilir şeklinde bir endişe mi getirdi, bilemiyorum ama bunu kaldırmak yerine illeri daha uygun bölgelerde gruplandırmak daha doğru olabilirdi'' diye konuştu. Hamzaçebi, uygulamaya MHP'nin ''Bu parçalanmaya yönelik bir adım'' şeklinde eleştirisinin olduğunun anımsatılması üzerine, ''Bölge kaldırılınca sanki bölgeden bütüne doğru gitmiş oluyoruz. Ben öyle bir sonuç görmüyorum ama MHP'nin görüşüne saygı duyuyorum'' dedi.