CHP, MİT’e ‘gizlilik raporlarını’ sordu

HÜLYA KARABAĞLI

T24/ANKARA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, MİT’e kurum tarafından hazırlanan gizlilik raporlarını sordu. MİT’in, siyasal iktidarın isteği doğrultusunda gizli rapor hazırlandığı ve güvenlik soruşturması yapıldığına ilişkin makale ve yazılar bulunduğuna dikkat çeken Tanal, “Yurttaşın iktidar yanlısı olması durumunda o kişi hakkında “Sakıncasız”, yurttaşın iktidar karşıtı olması durumunda, istihbarat birimleri o kişi hakkında “ Sakıncalı (olumsuz)” raporu düzenlediğine dair yazılan yazı ve makaleler mevcuttur. Hakkında sakıncalı raporu düzenlenen yurttaş devlette görev alamamakta ve her konuda zorlukla karşılaşmaktadır. Böylelikle yurttaşlar siyasal iktidar ve onun emrindeki istihbarat örgütleri eliyle ikiye bölünmekte, toplumda ayrışma, kamplaşma başlamaktadır”.

Tanal, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Anayasa’nın 74. Maddesi uyarınca MİT’in yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

-Milli İstihbarat Teşkilatı olarak güvenlik soruşturması adı altında kişiler hakkında raporlar hazırlıyor musunuz?

-Milli İstihbarat Teşkilatı olarak hazırlamakta olduğunuz “gizli” raporları, hangi husus, hangi hukuki dayanağa göre hazırlanmaktadır? Bu raporları kimler hazırlamaktadır?

-Milli İstihbarat Teşkilatı olarak hangi durumlarda kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve raporlar düzenlemektesiniz?

-Düzenlenen bu raporları hangi birim denetlemektedir? Denetim ne şekilde yapılmaktadır?

-Vatandaşların akrabalarının işledikleri suçlar dolayısıyla kamu hizmetine alınmaması dolaylı yoldan kişileri cezalandırmak değil midir?

-Bugüne kadar 2001-2012 tarihleri arasında bugüne kadar kaç kişi hakkında gizli raporu düzenlenmiştir? Bunlardan kaçı denetim birimleriniz tarafından reddedilmiş kaçı uygulanmıştır?