CHP, MİT’e "Darbe olabilir" dediği öne sürülen binbaşının ifadelerini istedi

CHP, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin kilit ismi pilot binbaşı O.K’nin tüm ifadelerinin taraflarına verilmesi için TBMM Darbe Komisyonu Başkanlığı’na başvurdu.

Başvuruda, “darbeyi haber veren pilot" olarak yansıyan kişinin dinlenilmesi konusunda taleplerinin komisyon başkanlığı tarafından dikkat alınmadığı hatırlatarak “MİT yazısından da anlaşıldığı üzere söz konusu kişi darbe girişiminin en önemli tanığıdır ve Komisyonumuz bu kişiyi dinlemeden çalışmalarını sonuçlandırmamalıdır” denildi.

Komisyonun CHP’li üyelerinin ortak imzasıyla tüm ifade tutanakları talep edilen O.K’nin MİT, emniyet ve savcılık olmak üzere üç ayrı ifadesinden söz ediliyor. Darbe girişimini MİT’e aynı gün ihbar eden pilot binbaşı O.K., istihbarat teşkilatının savunduğunun aksine, bilgilendirme sırasında “Darbe olabilir” dediğini iddia ediyor.

Ek süre talebi

CHP'nin komisyon üyeleri başkanlığa ayrı ayrı başvurarak muhalefet şerhini oluşturacak rapor yazımı için ek süre talebinde bulundular.

CHP'lilerin ifade tutanakları talebini içeren başvuru şöyle:

MİT Müsteşarlığının Komisyonu muhatap 22.05.2017 tarih ve 50-97549206 sayılı yazısında; 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 14:20 sularında MİT Müsteşarlığı karargahına gelen bir şahsın gerekli güvenlik prosedürleri uygulandıktan sonra 15:30 sularında ifadesinin alındığı, ifadesinde özetle "Kara Havacılık Okulu'nda görevli bazı şahıslarca MİT Müsteşarına saldırı yapılacağı" yönünde teyide muhtaç ham bilgiler verdiği ifade edilmektedir.

Kamuoyuna "darbeyi haber veren pilot" olarak yansıyan bu şahsın dinlenmesi daha önce tarafımızca talep edilmiş olmasına rağmen bu talebimiz Komisyon Başkanlığı tarafından dikkate alınmamıştı. MİT yazısından da anlaşıldığı üzere söz konusu kişi darbe girişiminin en önemli tanığıdır ve Komisyonumuz bu kişiyi dinlemenden çalışmalarını sonuçlandırmamalıdır. Bu nedenle, MİT'in anılan yazısında bahsettiği şahsın vermiş olduğu tüm ifadelere ilişkin tutanakların birer örneğinin Komisyonumuza getirtilmesi hususunda gereğini arz ederiz.



CHP'lilerin ek süre talebini öngören başvuruları da şöyle:

Bilindiği üzere Komisyon çalışmalarını 4.1.2017 tarihinde tamamlanmış, İçtüzük'ten gelen ilave 1 aylık süre hakkını da kullandırılmamıştır. Bu tarihten sonra da Komisyon üyeleri rapor yazma ve taslak raporu müzakere etmek için herhangi bir toplantıya çağırılmamıştır.



Komisyon Başkanlığı kendi seçtiği 31 uzmanla hazırladığı taslak raporu geçtiğimiz Cuma günü üyelere ulaştırmıştır. Rapora görüş, eleştiri ve katkılarını sunmak üzere muhalefete tanınan süre fiilen 5 iş günüdür. Bu süre zarfında Komisyonun 5 ay boyunca 31 uzmanla hazırladığı ve hazırlık aşamasında muhalefetin hiçbir şekilde bilgilendirilmediği bu rapora fiilen 5 iş günü içerisinde cevap istenmesi yüce milletimizin Komisyon'dan beklentisini karşılamada yetersiz kalacağı açıktır.



Esas itibariyle görüş, eleştiri ve katkılarımız da bu rapor üzerinden olacağından yapılacak çalışma için makul bir sürenin (en az 30 gün) verilerek durumun hafta içinde yazılı olarak tarafıma bildirilmesini arz ederim.