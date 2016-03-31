CHP: 'MİT TIR'ları çalışma alanımız içinde; davayı izlemek istiyoruz

TBMM'de faaliyet gösteren Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu (GİK) üyesi CHP Milletvekilleri Engin Özkoç, Tuncay Özkan, Hilmi Yarayıcı ve Barış Yarkadaş, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru dilekçesinde, ''Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyeleri olarak, ihtisas alanımız kapsamına giren MİT TIR'ları Davası'nı gözlemci olarak izlemek istiyoruz. Bunun için gerekli izinlerin verilmesini talep ediyoruz'' dendi.

CMK'nın 187. maddesi uyarınca, davayı izleme taleplerini dile getiren vekiller, dilekçelerinde özetle şu görüşlere yer verdi:

"Komisyon, TBMM içtüzüğü uyarınca faaliyet gösterir. Komisyonun çalışma alanı, ilgili kurum ve kuruluşları denetlemektir. İhtisas Komisyonu niteliği olan GİK'in tüm toplantıları basına kapalı ve gizli bir şekilde yapılmaktadır. Faaliyet alanı içinde ''kamu güvenliği'' de bulunan komisyonun CHP'li üyeleri olarak, kamuoyunda "MİT TIR'ları Davası'' olarak bilinen Gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı davayı izlemek istiyoruz.''

TBMM'ye de başvurdular

CHP'li Engin Özkoç, Tuncay Özkan, Hilmi Yarayıcı ve Barış Yarkadaş, bir dilekçe de TBMM Başkanlığı'na sundu. CHP'li vekiller, ihtisas alanı içinde bulunan duruşmayı izleyebilmek için, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan gerekli adımı atmasını talep etti.

"Davayı izlemekte fayda var"

CHP'liler, İsmail Kahraman'a yazdıkları dilekçede özetle şu görüşlere yer verdi:

"Davada, 'hükümete yönelik darbe teşebbüsü, casusluk ve kamu güvenliği' kavramları geçtiği için, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 'gizlilik' kararı vermiştir. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi olmamız nedeniyle, bu davayı, milli güvenliğimiz açısından takip etmekte yarar görmekteyiz.''