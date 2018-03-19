CHP Milletveli Gürsel Tekin'den İBB Başkanı Uysal'a: Bölücülük yapıyorsunuz

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, \"Metroda birinci önceliğimiz, en fazla oy aldığımız yerler olacak\" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı(İBB) Mevlüt Uysal\'a tepki göstererek, \"Bölücülük yapıyorsunuz. Herkesten aldığınız vergi karşılığında herkese eşit hizmet götürmek zorundasınız. Vicdanen de hukuken de bu böyle olmalıdır\" dedi.

CHP Milletvekili Tekin, partisinin Arnavutköy İlçe Başkanlığı\'nda basın toplantısında şunları söyledi:

\"O kapalı salonlarda vatandaşın bile sizinle temas kuramadığı yerlerde kuru sıkı atıp gidiyorsunuz. Aynı zamanda bölücülük yapıyorsunuz. İstanbul\'da yaşayan her vatandaşımız, şu anda doğan çocuğumuz bile vergi ödüyor. Elbette hizmeti her yere götüreceksiniz. Herkesten aldığınız vergi karşılığında herkese eşit hizmet götürmek zorundasınız. Vicdanen de hukuken de bu böyle olmalıdır. Ama ne yazık ki vicdanları susmuş. Utanmadan, arlanmadan \'hangi ilçeden çok oy alıyorsak oraya hizmet götüreceğiz\' diyebilecek kadar aymazlaştıklarını söylemek istiyorum.\"

\"SARIYER\'E DE BAKIRKÖY\'E DE HİZMET GETİRECEK\"

Gürsel Tekin, \"Elbette Arnavutköy\'e Sultanbeyli\'ye hizmet getirecek ama Sarıyer\'e de Bakırköy\'e de hizmet getirecek. Senin görevin bu. Ödemiş oldukları vergilerin karşılığında bu hizmeti yapmak zorundasınız\" diye konuştu.

\"FETÖ\'YE 165 ARSAYI KİM TAHSİS ETTİ?\" DİYE SORDU

İstanbul\'da FETÖ\'ye 165 arsanın tahsis edildiğini öne süren Tekin, İBB Başkanı Uysal\'a seslenerek, şunları söyledi:

\"Tahsis edenlerin tamamını biliyoruz. Çok gariptir, şu andaki belediye başkanımız, eski Başakşehir Belediye Başkanı\'dır. Başakşehir\'de 2008 ile 2015 arasında 13 tahsis gördüm. Bu tahsislerde mevcut belediye başkanının dahli var mıdır, yok mudur? Bunu bilmiyoruz ve halen cevap alamadık. Bugüne kadar, \'kim tahsis etti\', \'kim imar uygulamalarını yaptı\' bunların hiçbirisiyle ilgili tek bir soruşturma açılmış değil.\"

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ADAYI KİM OLACAK?

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Gürsel Tekin, CHP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının ne zaman açıklanacağı ve kim olacağı yönündeki bir soruya cevap verdi. Tekin, \"Aday konusunda genel merkez bir çalışma yapıyor. Çok ciddi çalışmalar, araştırma şirketleri, örgütlerin düşünceleri; bütün bunlar bir araya geldiğinde bir çok aday adayı arkadaşımız var. Hepsi çok değerli çok kıymetli. 11 milyon seçmenin bilgisine başvuracağız. Kimi istiyorlarsa o adayın arkasında yolumuza devam edeceğiz\" dedi. Gürsel Tekin, önümüzdeki pazar seçim olsa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Mersin, Kocaeli gibi bir çok büyükşehiri Cumhuriyet Halk Partisi\'nin kazanacağını da sözlerine ekledi.

Basın toplantısının ardından Gürsel Tekin, Arnavutköy İlçe Başkanı Ruhi Tuncel ve partililerle birlikte esnaf ziyareti yaptı.

BAŞKAN UYSAL\'IN \'O SÖZLERİ\'

Öte yandan İBB Başkanı Mevlüt Uysal önceki gün AK Parti Arnavutköy ilçe kongresinde konuşmuş, \"AK Parti kurulduğundan bugüne baktığımız zaman Arnavutköy oyu en fazla ilçelerimizden biri. Büyükşehir olarak Arnavutköy’e borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah\" ifadelerini kullanmıştı.

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