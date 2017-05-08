CHP milletvekillerinden Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya ziyaret

CHP milletvekilleri 61 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı ziyaret etti. Sağlık durumlarından endişe duyduklarını belirten CHP’liler eylemin bitirilmesini rica ettiler. Gülmen ve Özakça ise hükümet tarafından bir adım atılmadıkça açlık grevini bitirmeyi düşünmediklerini belirttiler.

Evrensel'de yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba partisinin Ankara milletvekilleriyle 61 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı ziyaret etti.

"Sizden ricamız..."

Gülmen ve Özakça’nın sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Veli Ağbaba, “Türkiyenin birçok yerinde sizin gibi ihraç edilenler oldu. Türkiye’de bir korku iklimi yaratıldı. Kanun hükmünde kararnameler devlet içinde AKP’li olmayanların tasfiyesine dönüştü.Yaptığınız bu ülkede önemli bir cesareti gösteriyor. Ancak biz insanların hayatını riske alacak veya sağlığını bozacak eylemlerin son bulmasını istiyoruz. Sizden ricamız sağlığınıza zarar verecek bu eylemi sonlandırmanızı istiyoruz. Bu konuda mücadelenizin takipçisi olacağız. Bu örnek olan mücadeleniz sizin gibi düşünmeyen ama ihraç edilenlere de umut ışığı oldu” dedi. CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da cezaevlerini tanıyan bir avukat olarak açlık grevlerinin genelde cezaevlerinde yapıldığını söyledi. Mahpusların olanaklar az olduğu için bedenlerini ortaya koyduklarını belirten Sarıhan, “Mücadelenize devam etmek için sağlıklı olmanız gerekiyor. Gelinen noktada pek çok yerde hassasiyet gelişti” dedi.

"Hükümet adım atmadan bitirmeyeceğiz"

Semih Özakça, defalarca polis müdahalesine uğrayarak 27 defa gözaltına alındıklarını kaydetti.

Burada oturmanın bedelini göze aldıklarını ifade eden Özkaça, bir irade ve kararlılık ortaya koyduklarını dile getirdi. Talepleri kabul edilmesi için somut bir adım atılmadan açlık grevinin bitirmeyi düşünmediklerini belirten Özakça, “Bu sürecin bize dayattığı bir eylem biçimi olarak duruyor. Bu bizim ile dönme meselemizden çoktan çıktı. Daha somut taleplerin bir an önce gerçekleştirilmesi için bir çığlıktır. Söylenecek söz söylemeyenlerde, yani iktidardadır. Olumlu veya olumsuz bir adım atmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

“Bize söylenecek sözler bitti”

Nuriye Gülmen, iki eğitimcinin Ankara’nın göbeğinde açlık grevi yapmasının kendilerinin ayıbı olmadığını söyledi. Yaşanan adaletsizliğe alışılmasını istemediklerini belirten Gülmen, ölmek ya da zarar görmek istemediklerini ifade etti. “Bize söylenecek sözler bitti” diyen Gülmen, artık bu sözlerin hükümete söylenmesi gerektiğini vurguladı.