Açlık grevi 61'inci gününde; kritik aşamaya gelindi

Darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) işten atılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın başlattığı açlık grevi, kritik aşamaya geldi. Gülmen ve Özakça’nın işlerine geri dönebilmek için başlattıkları açlık grevi, dün itibarıyla 61. gününü bitirdi. Almanya’da bir grup akademisyen, meslektaşlarına destek vermek için bir günlük açlık grevi yaptı. Yapılan açıklamada, sağlık durumları geri dönülemez bir noktaya yaklaşan iki eylemcinin taleplerinin kabul edilmesi istendi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks’e gönderdiği mektupta, KHK ile ihraç edilen ve iki aydır açlık grevinde bulunan akademisyen Nuriye Gülmen ile sınıf öğretmeni Semih Özakça’nın sağlık durumlarının kritik aşamada olduğunu belirterek, Türk makamlarıyla iletişim kurarak duruma müdahale etmelerini istedi.

Kerestecioğlu, mektubunda, hükümetin darbe girişimini ve OHAL’i fırsat bilerek muhalif olan binlerce kamu çalışanını görevden aldığını vurgulayarak, ihraç edilen kamu görevlilerinin başvuracağı etkili hiçbir iç hukuk mekanizmasının bulunmadığına dikkat çekti.

Yurttaşların Danıştay, idare mahkemeleri ve Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuruların OHAL’de çıkarılan kararnameleri denetleme yetkileri olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini kaydeden Kerestecioğlu, Avrupa Konseyi’nin kurulması yönündeki beklentisine rağmen KHK ile görev ve yetkileri düzenlenen OHAL Komisyonu’nun halen kurulamadığını söyledi.

Kerestecioğlu, KHK’lerle ihraç edilen akademisyenlerin sayısının 4 bin 811 olduğunu belirterek, 20 Temmuz’dan bu yana açığa alınan, tutuklanan ya da meslekten ihraç edilen çeşitli meslek gruplarından en az 37’sinin intihar ettiğini kaydetti.

Akademisyen Nuriye Gülmen ile sınıf öğretmeni Semih Özakça’nın da OHAL KHK’si ile ihraç edilen kamu görevlilerinden olduğuna dikkat çeken Kerestecioğlu, iki eğitimcinin 2 aydır açlık grevinde olduğuna dikkat çekti.

Kerestecioğlu, “İki eğitimcinin sağlık durumu şu anda kritik bir aşamadadır. Gülmen ve Özakça’nın durumları hakkında Türk makamlarıyla iletişim kurmanızı sizden rica ediyorum. Bu müdahaleniz, açlık grevindeki eğitimciler ile ilgili devlet makamları arasında grevin sona erdirilmesi ve bu kişilerin işlerine geri dönmelerine yönelik gerekli diyalogun oluşturulmasına yardımcı olabilir. HDP Grup Başkanvekili olarak, bu amaçla başlatacağınız herhangi bir girişimle sizinle işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacağımı belirtmek isterim” dedi.

Almanya’dan destek

Almanya’da bir grup barış akademisyeni 60 gündür açlık grevinde olan meslektaşları Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için bir günlük açlık grevi yaptı.

Almanya’nın Köln şehrinde bir araya gelen ve aralarında Meral Camcı’nın da bulunduğu akademisyenler ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada Gülmen ve Özakça’nın yalnız olmadığı belirtilerek, arkadaşlarına destek olmak için bulundukları kentlerde süreli, dönüşümlü açlık grevine başladıkları ifade edildi. Açıklamada, “Ülkenin doğusundan batısına adeta bir açık hava hapishanesi ve yargısız infazlar coğrafyası haline geldiği, yüz binlerce insanın işinden ve yerinden edildiği, yine daha birkaç gün evvel yepyeni bir KHK’yla işten atılan Dicle Üniversitesi’nden meslektaşlarımızın 1.5 yıl önce attıkları bir barış imzası sebep gösterilerek kabul edilemez şekilde gözaltına alındığı, her yerin adeta bir yıkım ve korku alanına dönüştüğü, aynı zamanda adalete ve özgürlüğe açlığımızın da had safhaya ulaştığı bu dönemde mücadelemizi farklı demokratik yollarla, tüm bu zulme karşı direnenlerle ve onlardan da aldığımız güçle ortak bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.