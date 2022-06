CHP Milletvekillerinden Bakan Soylu’ya tepki: Genel Başkanımız 3 soru sordu; laga luga etmeden cevap ver

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Göç İdaresi Başkanlığı’na yönelik açıklamasını eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya CHP yönetiminden tepki geldi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Ey Atama İçişleri Bakanı! On parmağında on kara herkese bulaştırmayı bırak, Genel Başkanımız 3 soru sordu. Laga luga etmeden cevap ver. Daha önce ortaya attığın zırva iddiaları da ispatla. İspatlamaman halinde nasıl anılacağını biliyorsun” dedi.

CHP üst yönetimi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. CHP’lilerin Bakan Soylu’ya yönelttikleri eleştiriler şöyle:

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Ey Atama İçişleri Bakanı! On parmağında on kara herkese bulaştırmayı bırak, Genel Başkanımız 3 soru sordu. Laga luga etmeden cevap ver. Daha önce ortaya attığın zırva iddiaları da ispatla. İspatlamaman halinde nasıl anılacağını biliyorsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "Soylu yine arsızca iftiralarına devam ediyor. Ey Soylu; Genel Başkanımız SGK'da tek bir yanlış hukuksuz iş yapmadı. Ama SENİN bakanlığında uyuşturucudan insan kaçakçılığına, hırsızlıktan tescilli dolandırıcılığa kadar her türlü suça bulaşıldı, devletin imajı karalandı. Albümün kabarıyor, her şey bir bir not ediliyor. Bu iftiraların, bu çırpınışların seni kurtaramayacak!"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "Hadsiz Suç İçişleri Bakanı Kanla kurulan ülkenin sınırlarını yolgeçen hanına çevirdin. Kadim devleti mafya bozuntularına, kara para aklayıcılara, uyuşturucu tacirlerine kol kanat gerer hale getirdin. Unutma yarına kalır ama asla yanına kalmaz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Hadsiz Suç İşleri Bakanı Genel Başkanımızın zerre kusuru olsa yargı elinizde, idare elinizde 1000 kez çıkarırdınız 20 yılda. Ama bakanlığı devrederken göreceğim seni korkudan dizlerin titreyecek... Bu güzel ülkeye ve insanlarına yaptıklarının hesabını bir bir soracağız senden!"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: "Bırak zırvalamayı, terbiyesizliği. Sayın Genel Başkanımız 3 tane soru sordu çamura yatma. Sınırlarımızın delik deşik edilmesine göz yuman o kurumlar sana bağlı. Ya yanıt ver işini yap ya da istifa et!"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Göç İdaresi Başkanlığı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı’nın ‘Her İnsan Bir Göç, Her Göç Bir İnsan’ paylaşımını yapmasını eleştirdi ve bazı soruların yanıtlanmasını istedi. Kılıçdaroğlu bugün şu paylaşımı yapmıştı:

"Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz?"

“Göç İdaresi’ne soruyorum: Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? Göç İdaresi'nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum: Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?”

"İftira atma elbette ki her zamanki karakterleridir"

Bunun üzerine Bakan Soylu, Göç İdaresi Başkanlığının 9'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla Başkan Savaş Ünlü ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiğinde, Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü ile ilgili eski iddialarını tekrarladı. Soylu, “Göç İdaresi, Sahil Güvenlik tarihinin en büyük mücadelesini yapıyor. Ama onlarda tabii kara çalma, iftira atma elbette ki her zamanki karakterleridir. Göç İdaresinden randevu alacakmış da... Ne kadar yabancı nereden geçmiş, nasıl geçmiş, nasıl olmuş birtakım sorular soruyor. O soruların cevapları verildi Türkiye'de” dedi.

