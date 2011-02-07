-CHP MİLLETVEKİLLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU MUŞ (A.A) - 07.02.2011 - Eski Muş Baro Başkanı Zahit Söylemez, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarına üye CHP milletvekilleri hakkında, ''Halkı suç işlemeye, kin ve düşmanlığa ve kanunlara uymamaya tahrik ettikleri'' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Söylemez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anayasa ve Adalet komisyonlarına üye CHP'li milletvekillerinin yayımladıkları bildiri ile Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılması, Yargıtay ve Danıştaya yeni daireler kurulmasını öngören yasa tasarılarını, ''Hitler dönemi Nazi Almanya'sındaki gelişmelere'' benzeterek, toplumun bütün kesimlerini direnişe çağırdığını ifade etti. ''CHP'li milletvekillerinden İsa Gök'ün, yaptığı direniş çağrısını Kuvayi Milliye'ye benzettiğini'' dile getiren Söylemez, şunları kaydetti: ''Bu benzetme kabul edilemez. Çünkü Kuvayi Milliye, dış güçlere ve düşmanlara karşı çalışıyordu. Peki, bu benzetme kabul edilirse, işgalci güçler kim? Ayrıca seçimle iş başına gelmiş bir hükümeti işgalci kuvvetlerle aynı kefeye koymak hangi mantığa sığar? Milletin iradesine saygı duymak gerekiyor. Her ne kadar bu direnişin meşru zemin içerisinde olması vurgulanmış ise de halkın sokağa dökülmesinin getireceği sonuçları görmezden gelmek mümkün değildir. Demokratik bir ortamda halkın oyları ile seçilmiş bir Mecliste yasa tasarıları ve çalışmaları ile karşılıklı çözümler üretilerek tartışmaların halledilmesi yerine çözüm olarak halkı sokaklara dökmek tehlikeli bir sürecin başlamasına neden olacaktır.'' Seçimlere kısa bir süre kalmışken toplumu kutuplara ayırmak ve sokaklara dökmek yerine yanlışları ve doğruları halka anlatma becerisi göstererek toplumun tepkisini seçim sandıklarında vermelerini sağlamanın daha doğru olacağını ifade eden Söylemez, şöyle devam etti: ''Bir hukukçu olarak halkın direnişe çağrılmasını doğru bulmuyorum. Bütün çözümlerin hukuk içerisinde olma gerektiğini vurgularken, herkesi hukuk içerisinde kalmaya davet ediyorum. Adı geçen vekillerin yapmaya çalıştıkları şey, halkı yasalara uymamaya tahrik ve aynı zamanda isyana teşvik olduğundan suç teşkil etmektedir ve bu nedenle suç duyurusunda bulunma zarureti hasıl olmuştu. Bu konuyla ilgili gereğinin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere şikayet dilekçesini Muş Cumhuriyet Başsavcılığına sundum.''