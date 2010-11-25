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Politika

CHP MİLLETVEKİLLERİ GENEL KURULU TERK ETTİ TBMM (A.A)

25 Kasım 2010 21:59

-CHP MİLLETVEKİLLERİ GENEL KURULU TERK ETTİ TBMM (A.A) - 25.11.2010 - CHP milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulunu terk etti. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin kabul edilmesinden sonra yemek arası verdi. Yemek arasından sonra Genel Kurulda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının  görüşmelerine geçildi. Ancak, söz talebinde bulunan milletvekilleri salonda bulunmadığı için tasarının tümü üzerindeki görüşmeler, konuşmalar yapılmadan tamamlandı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Yakut, milletvekillerinin salona gelmesi için birleşime kısa bir süre ara verdi.  Aradan sonra tasarının 1. bölümü üzerinde görüşmeler başladı.  MHP İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak, kanun tasarısında milli menfaatleri gözetecek ilkelere yer verilmediğini ifade ederek, tasarının eksiklerle dolu olduğunu öne sürdü. CHP Grubu adına konuşan Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, tasarının tümü üzerinde söz talebinde bulunduğunu ancak Başkanvekili Yakut'un tutumu nedeniyle konuşamadığını belirterek, ''Konuşmamak üzere protesto ediyorum'' dedi, kürsüden ayrıldı. CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol ise Yakut'a, ''Dün 5 dakika ara verdiniz, 55 dakika sonra burada oldunuz. Her zaman böyle motamot davranıyor musunuz?'' diye tepki gösterdi. Bunun üzerine tutanakları okutan Yakut, ''Tümü üzerindeki görüşmelerde aynı işlem tekrarlanmasın diye ara verdim. Başkanlık Divanından kaynaklı bir hadise. Ağyüz'ün ismini okuyana kadar, gelip gelmeyeceğini bilmiyordum'' dedi. Yakut'un bu sözlerinin ardın CHP milletvekilleri Genel Kurul Salonunu terk etti. Tasarının 1. bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.

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