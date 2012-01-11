-CHP milletvekilleri dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi TBMM (A.A) - 11.01.2012 - CHP milletvekilleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan fezlekeyi protesto etmek amacıyla ''dokunulmazlıklarının kaldırılması'' istemini içeren dilekçelerini TBMM Başkanlığına sundu. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, basın giriş kapısı önünde açıklama yaptı. Açıklamanın ardından, aralarında CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan'ın da bulunduğu çok sayıda milletvekili, ''dokunulmazlıklarının kaldırılması'' istemini içeren dilekçelerini sunmak için TBMM Başkanlığına yürüdü. Yürüyüş sırasında alkışlarla protesto gösterisinde bulunan CHP'li milletvekilleri, daha sonra dilekçelerini TBMM Başkanlığına sundu.