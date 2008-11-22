CHP milletvekilleri çarşaflı üyeden memnun

CHP lideri Deniz Baykal'ın, İstanbul'da çarşaflı ve türbanlı kadınları da rozet takarak CHP saflarına katması üzerine başlayan tartışma parti içinde de sürüyor. CHP'li milletvekilleri çarşaflı üyelere destek verdi.



Necla Arat: CHP'nin ilkelerine, tarihsel kimliğine uygun olmadığını, kadın hakları devrimiyle bağlantı içinde düşündüğümüz zaman bu konuda da bir geriye gidiş etkisi yapabileceği kaygısındayım. Türkiye'nin her tarafından görüşlerime katıldıklarını ifade eden tepkiler geliyor.



Nur Serter: Son yapılan üye kayıtlarında CHP'nin temel ilkeleriyle çatışan bir durum görmüyorum. Laikliğe en fazla sahip çıkan parti CHP olmuştu, bundan sonra da olacaktır.



Birgen Keleş: Politikalarımızda, savunduğumuz ilkelerde değişiklik yok. Onun dışında gelenler ne düşünerek geldiler, onu da kendilerine sormak gerekir.



Bihlun Tamaylıgil: Türkiye'yi kötü yönetimden kurtarmak, partimize katkı yaparak güç vermek için geliyorlar. CHP her zaman ilkeleri ve kuruluş felsefesine uygun siyaset yapmaya devam edecek.



Nesrin Baytok: CHP, Atatürkçü, laikliğe bağlı, dini istismar etmeyen kimliğiyle 70 milyonun partisidir. Herkesi davet ediyoruz. Bu konuyu istismar aracı olarak kullanmıyoruz.



Canan Arıtman: Ön yargılı değiliz. Bizi umut olarak gören insanları doğal şekilde kucaklıyoruz. AKP iktidarında geriye götürülen kadın kesimi tesettüre sokuluyor.



Erkekler ne diyor?



Haluk Koç: CHP'nin gündemi çarşaf peçe değil, halkın sorunlarına çözüm bulmak olmalı. CHP'nin bu gündemle meşgul olması ya da meşgul edilmesi yanlıştır.



Muharrem İnce: Hiçbir yanlışlık görmüyorum. Annemin de kız kardeşimin de başı örtülüdür. Bunların CHP'ye oy verdiklerinden eminim.



Ahmet Ersin: Kamusal alanda türbanı istemiyoruz. Yoksa özel yaşamlarında insanların ne giydikleri bizi ilgilendirmez. Çarşaflı türbanlı kişilerin CHP'ye üye olmalarında sakınca görmüyoruz.



Çetin Soysal: Varoşların gerçeğini görmezlikten gelemeyiz. Anadolu'da bu insanlardan partimizde olanlar çok. Yöresel kıyafetler var. Bunları ayıramayız.

