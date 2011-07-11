-CHP MİLLETVEKİLLERİ ANDİÇTİ TBMM (A.A) - 11.07.2011 - TBMM Genel Kurulunda, CHP'li milletvekillerinin andiçme işlemleri tamamlandı. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, gündemdışı konuşmanın ardından yemin etmeyen milletvekillerini kürsüye çağırdı. Andiçmek üzere kürsüye ilk gelen CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı, CHP ve AK Partili milletvekillerince alkışlarla karşılandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye çıkarken ve yemin sonrasında CHP'li milletvekillerince ayakta alkışlandı; bakanlar ve bazı AK Parti'li milletvekilleri de Kılıçdaroğlu'nu alkışlayanlar arasında yer aldı. Kılıçdaroğlu, kürsüden ayrılıp yerine geçerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı. Andiçen milletvekillerinin büyük bölümü, kürsüden yerlerine geçerken ön sırada oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ve Muharrem İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ile tokalaştı. -NOTLAR- CHP Denizli Milletvekilli Adnan Keskin, metni ikinci kez okudu. Yakut, bir kelimeyi yanlış okuduğu uyarısında bulunarak, Keskin'den yeniden yemin etmesini istedi. Keskin, sadece okuyamadığı kelimeyi mi yoksa tamamını mı okuyacağını sordu, Yakut, tamamını okuması gerektiğini söyledi. CHP İzmir Milletvekil Birgül Güler de metni ikinci kez okumak durumunda kaldı; CHP Muğla Milletvekili Tolga Çandar andı okumaya başladı, ancak hata yapınca, ''Baştan okuyabilir miyim?'' diyerek, andı yineledi. CHP'li milletvekilleri, andı metinden okumayı tercih ederken, ezbere okuyan tek milletvekili CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan oldu. Birleşimi yöneten Sadık Yakut, İstanbul Milletvekili Sahabat Akkiray'a ise soyadının ''Akkiraz mı, yoksa Akkiray mı?'' olduğu sorusunu yönetti ve ''Akkiray'' yanıtını aldı. Cezaevinde bulunan Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ın yanı sıra birleşime katılmayan CHP Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı, CHP Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan, CHP Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli, CHP İstanbul Milletvekilleri Şafak Pavey ve Faik Tunay, CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün andiçmeyen milletvekilleri oldu. Genel Kurulda tutuklu milletvekilleri Balbay ve Haberal'ın isimleri okunmadı. Her iki milletvekilinin isminin CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü tarafından söylenmesi, milletvekillerince alkışlandı. Andiçen CHP'liler yakalarına, üzerinde ''Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir'' yazılı kokart taktılar. Bazı milletvekillerinin yakınları da andiçme işlemini izleyici locasından izlediler. Yaklaşık 2,5 saat süren yeminde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurulda yer almadı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sonuna kadar izledi.