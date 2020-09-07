CHP Milletvekili Yılmazkaya: Kamu ve üniversite hastaneleri borçlarını ödemiyor

T24 Haber Merkezi

Üniversite ve kamu hastanelerinin biriken borçlarını gündeme getiren CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a cevaplamaları için yazılı soru önergesi verdi.

“Kamu ve üniversite hastanelerine, tıbbi cihaz ve protez gibi birçok ürün gamını sağlayan özel sektör firmaları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bu hizmeti yürütmektedir” diyen Yılmazkaya, kamu ve üniversite hastanelerinin biriken borçlarının yakın bir zamanda ödenmediği taktirde, tedarikçilerin batacağını, hastanelerin tıbbi cihaz ve ilaç temini konusunda darboğaza gireceğini vurguladı.

“Üniversite hastanelerine verilen malların geri ödeme tarihleri 13 ay içerisinde olması gerekirken, 36 ayı aşan belirsiz sürelere uzamakta, kamu hastanelerine verilen malların ödemeleri 120-200 gün aralığında yapılması gerekirken, 400 günü aşan belirsiz sürelere uzamakta” diyen Yılmazkaya, “ böyle devam ederse 9800 kayıtlı üyesi, 100 binden fazla çalışanı bulunan tıbbi cihaz tedarik sektörü sıkıntıya girecek" yorumunu yaptı.

Aynı zamanda kamu ve üniversite hastanelerinin borçlarını sıfırlayarak, tıbbi cihaz ve ilaç tedarik sürecini DMO (Devlet Malzeme Ofisi) üzerinden yapmayla ilgili yapılan çalışmaları da soran Yılmazkaya, yanıtlanması talebiyle şu soruları aktardı: