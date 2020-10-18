CHP milletvekili Tarhan: Sayıştay raporlarına göre sınır kapılarındaki devlet gelirleri TOBB'un hesabında

T24 Haber Merkezi

CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, Sayıştay raporlarından yola çıkarak sınır kapılarındaki devlet gelirlerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştiraki bir şirketin hesabında tutulduğunu söyledi.

2011 yılında, Ticaret Bakanlığı, TOBB ve TOBB’un bir iştiraki olan Gümrük ve Turizm İşletmeleri arasında “Yap-İşlet-Devret” modeli ile gümrük kapılarının yapım ve onarım işlerinin yürütülmesiyle ilgili bir protokol imzalandı.

Bu protokolün uygulanma biçiminde keyfilik ve denetimsizlik olduğunu belirten CHP milletvekili Tarhan "Sınır kapıları sanki devletin kontrolünde değil, TOBB’un emrinde. Bu nasıl mümkün olabilir? Devletin gelirlerini özel bir hesapta tutmak ve o hesaptan ihalesiz harcama yapmak hukukla ve devlet ciddiyetiyle bağdaşıyor mu?” diye sordu.

Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük Gelirleri TOBB’un Hesabında

Konuyla ilgili yazılı açıklamada "Sayıştay raporuna göre Ticaret Bakanlığı'nın hesabında olması gereken kantar payının usulsüz bir şekilde özel bir şirketin hesabında tutulduğu, elde edilen gelirlerle, yapılacak tüm harcamaların şirketin hesabından yapıldığı" vurgulanırken Tarhan'ın değerlendirmesi şöyle:

“Kamunun parasının özel bir hesapta tutulması zaten yanlış. Bu yanlış yetmiyormuş gibi TOBB bağlı şirketle yapılan protokole eklenen maddeye göre şirket hesaptan yapılan harcamalardan hiçbir şekilde sorumlu değil. Devletin parası özel bir hesapta ama hesabın sahibi şirket paranın harcanmasından sorumlu değil. Rapor bize şunu göstermekte. TOBB’un kurduğu bu şirkete ayrıcalık tanınmış. Gümrük gelirleri yandaş şirketin kontrolünde.”

Açıklamada bahsi geçen şirket hesabında tutulan paranın nasıl harcandığı Sayıştay raporlarında yer aldığı vurgulandı.

"Devletin parası ve mal varlığının izini takip edemiyoruz"

Buna göre "2018’de 29 milyon 625 bin lira, 2019 da ise 42 milyon 100 bin lira hiçbir denetime tabi olmadan keyfi bir şekilde Bakanlık onayıyla kullanılmış."

Tarhan’a göre, “Yapılan harcamaların denetimsizliği ve keyfiliği Sayıştay tarafından örneklendirilmiş. Mesela 2018 yılında kantar payından Bakanlık onayıyla 78 adet araç alınmış ve bu araçlar 12 milyon 120 bin ödeme yapılmış. Ancak bu araçların Bakanlık muhasebesinde kayıtları yok. Devletin parası ve mal varlığının izini takip edemiyoruz.”