CHP Milletvekili Sümer'den 14 bakana 14 ayrı soru öngerisi

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak olan 2019 yılı bütçesinin görüşmelerinden önce, Adana’ya yapılacak yatırımlarla ilgili 14 bakana 14 soru önergesi verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son 15 yıl içinde Adana'ya 37 katrilyon yatırım yapıldığını söylerken AKP broşüründe 40.4 milyar lira rakamının yer aldığını belirten Sümer, "Cumhurbaşkanı’nın ve AK Parti’nin broşüründe Adana’da yapıldığı ifade edilen yatırımlara ayrılan ödeneklerin parasal değerleri arasındaki büyük fark neden kaynaklanmaktadır? Hangisi doğrudur?" diye sordu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP Milletvekili Sümer, soru önergelerinde Adana’nın, önceki yıllarda tarıma dayalı sanayinin öne çıktığını; sanayi, ticaret ve turizm potansiyeli taşıyan bir kent olduğunu vurguladı. Sümer, “Çukurova’nın bereketli toprakları üzerine kurulu olan ve Akdeniz Bölgesi’nin lokomotif kenti olması gereken Adana, hak ettiği yatırımları alamadığı için önceki yıllara göre sürekli kan kaybetmekte ve buna bağlı olarak işsizlik başta olmak üzere, pek çok ekonomik ve sosyal sorunla karşı karşıya bırakılmaktadır” dedi.

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, Adana’da özel teşebbüsün yatırımlarının neredeyse durma noktasına geldiğini ve mevcut kamu yatırımlarının da aktarılan yetersiz kaynaklar yüzünden ağır aksak ilerlediğini vurgulayan Sümer, “Adana gerek coğrafi konumu, gerekse demografik yapısı ve gerekse de var olan potansiyelinin hayata geçirilmesi ve hak ettiği yatırımları alması halinde, ülkemizin en önemli güç kaynağı olmaya devam edecektir. Bu nedenle; Adana ve ilçeleri için yapılacak yatırımlar ve bu bağlamda ekonominin çarklarının çevrilmesi büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

"Amacamız Adana'nın daha fazla kalkınmasıdır"

Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında da Adana’nın öne çıkan sorunlarını gündeme getireceğini belirten Sümer, önergeleri ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Adana milletvekili olarak amacımız ve isteğimiz şehrimizin daha fazla kalkınması ve gelişmesi, hemşehrilerimizin daha fazla mutlu ve huzurlu olmasıdır. Adana’nın arzu ettiğimiz kadar kamu yatırımı alamadığını, bu nedenle her geçen gün daha geriye gittiğine üzülerek tanık oluyoruz. Başta işsizlik olmak üzere çok önemli sosyal sorunlarımız var. Yarım bırakılan, yapılmayan her yatırım, şehrimizin geleceğine de ipotek koyuyor. Bu nedenle gerek daha önceki yıllardaki kamu yatırımlarının geldiği durumu ve gerekse de yeni projelendirilen yatırımları öğrenebilmek için önergelerimi hazırladım. Gelecek olan cevaplarla, Adanamız’ın fotoğrafı daha net olarak ortaya çıkacaktır. Amacımız, Adanamız’ın kamu yatırımlarından daha fazla yatırım alması, başta istihdam olmak üzere var olan sorunların ortadan kalkmasıdır.”

37 katrilyon mu 40 milyar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1 Nisan 2018 tarihinde partisinin Adana 6. Olağan İl Kongresi’ne katıldığını ve burada yaptığı konuşmada, “Biz başındaki dertlerden kurtulabilmesi için Adana’ya geçtiğimiz 15 yılda, 37 katrilyon liralık yatırım yaptık” ifadesini kullandığını hatırlatan Sümer, AK Parti’nin hazırladığı seçim broşüründe ise yine son 15 yıldaki yatırımların 40.4 milyar TL olarak gösterildiğini anımsattı. Sümer, şu sorularına yanıt verilmesini talep etti:

Bakanlığınızın 2019 yatırım planlamasında, Adana ili ve ilçelerinde yapımını düşündüğü projeler var mıdır? Var ise bunlar nelerdir?

2002-2018 yılları arasında bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların Adana ilinde hangi yatırımları yapması planlanmıştır? Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle, bu yatırımlardan hangisi hayata geçirilmiştir, bu yatırımların geldiği aşama nedir?

Yapımı halen devam eden, fakat süresi geçtiği halde tamamlanmayan yapılar hangileridir? Tamamlanamayan yapıların tamamlanamamış olmasının gerekçeleri nelerdir?

Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere, Adana ilinde yapımı devam eden veya yapılması planlanan yatırımların ne zaman bitirilmesi öngörülmektedir?

Cumhurbaşkanı’nın ve AK Parti’nin broşüründe Adana’da yapıldığı ifade edilen yatırımlara ayrılan ödeneklerin parasal değerleri arasındaki büyük fark neden kaynaklanmaktadır? Hangisi doğrudur? Söz konusu döneme ilişkin olarak bakanlığınızın yaptığı yatırımlar hangileridir, bu yatırımlara ne kadar ödenek ayrılmıştır?