CHP'li Tanrıkulu, TÜİK'in işsizlik verilerinin araştırılmasını istedi: Rakamlar çarpıtılıyor, kamuoyu yanıltılıyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik rakamlarının "çarpıtma" olduğunu savunurken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (TBMM) araştırma önergesi verdi.

Araştırma önergesinde işsizlik verileriyle ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı işsizlik ile istihdam verileri göz önüne alındığında, TÜİK, salgın döneminde uygulanan işten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği gibi faktörleri hesaba katmaksızın dar tanımlı işsizlik ve istihdam hesaplaması yapmaya devam etmektedir.

TÜİK’in Hükümet yanlısı bir şekilde işsizlik verilerini çarpıtıp, düşük göstermesi kamuoyunu nasıl yanılttığını açıkça ortaya koymaktadır.

Mayıs Ayında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneğinden faydalananların sayısının 2 milyon 502 bin kişi iken, Haziran Ayında bu sayının 552 bin kişi azalarak 1 milyon 950 bin kişiye düşmesi, 552 bin kişinin Pandemi ödeneği almayarak işbaşına dönmesi veya tam zamanlı çalışmaya başlaması anlamına gelebilmekte, böylece istihdamdaki artışın ve işsizlikteki azalışın yeni yaratılan işlerden kaynaklanmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır."

İşsiz sayısı İŞKUR'da artarken, TÜİK'de düşüyor

Verilen önergeye göre son 1 yılda işten çıkarma yasağına rağmen İŞKUR'un verilerine bakıldığında 1 milyon 49 bin kişinin işsizlik ödeneğine başvurduğu ifade edildi.

Ek olarak İŞKUR'daki kayıtlı işsiz sayısının ise Mayıs Ayında 2 milyon 893 bin iken, Haziran Ayında 2 milyon 950 bin kişiye yükseldiği belirtildi.

DİSK-AR ve TÜİK verileri arasında 4 milyon 490 bin kişilik fark

Önergede ayrıca Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) verileri ile TÜİK'in geniş tanımlı işsiz sayısı arasında 4 milyon 490 bin kişilik fark olduğu ifade edildi.

Önergenin ilgili bölümü şöyle:

"Haziran 2021 Dönemine ait mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) oranı TÜİK tarafından yüzde 22,4 olarak açıklanırken, TÜİK’in bu oranına karşılık gelen mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise DİSK-AR tarafından 7 milyon 889 bin olarak hesaplanmış olup, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı ile mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı arasında 11,8 puanlık, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı ile mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı arasında ise 4 milyon 490 bin kişilik bir fark ortaya çıkmıştır."

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