CHP Milletvekili Özkan: Madem faizi sabit tutacaktınız neden Naci Ağbal'ı gönderdiniz?

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasını "Madem faiz sabit kalacaktı neden Ağbal'ı gönderdiniz? " diyerek tepki gösterdi.

Özkan Naci Ağbal için "gazete manşetiyle gönderildi" diyerek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Faiz politikası eleştirilen Naci Ağbal, gazete manşetiyle gönderildi, 7,20 TL olan dolar 8,55 TL'ye fırladı. Yeni başkan geldi faiz yine yüzde 19. Madem faiz sabit kalacaktı neden Ağbal'ı gönderdiniz? Ülke yönetilemiyor, fatura vatandaşa çıkıyor. Bu bozuk düzeni değiştireceğiz."

Merkez Bankası 12 Ağustos Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yüzde 19'luk politika faizini sabit tuttu.

Kavcıoğlu, köşe yazarıydı

Özkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı manşetin sahibi Yeni Şafak gazetesi, mevcut TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun göreve getirilmeden önce köşe yazıları yazdığı gazete.

Kavcıoğlu, Yeni Şafak'ın 9 Şubat 2021 nüshasında yayınlanan "Enflasyon, faiz ve döviz kuru" başlıklı yazısında, Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerektiğini savunmuştu.

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