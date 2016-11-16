CHP milletvekili: İzmir Avrupalı olmaya hazır, gerekirse ayrılsın!

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, Avrupa Birliği'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı eleştirilere tepki göstererek, "Biz Avrupalı olmaya hazırız. Hele İzmirliler bu işe çok hazırlar. Orası demokrasiye açılan, Avrupa’ya açılan bir kapı gibidir. Biz bazen diyoruz ki 'Gerekirse de İzmir ayrılsın' yani biz istemeyiz, bu şartlarda bunlarla yaşamayı" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purcu ve Ali Yiğit, Denizli Milletvekili Melike Basmacı ile Kayseri Milletvekili Çetin Arık, parti il binası önünde partililere seslendi. İlk konuşan Melike Basmacı, CHP’nin baskılara, zulme karşı dimdik ayakta olduğunu belirtti. Basmacı, "Terör diz boyu. Her gün sayısını bilemediğimiz şehitlerimizi toprağa veriyoruz, her gün Irak’ta, Musul’da kontrol edemediğimiz bir savaşın içindeyiz. Bunlar yetmemiş gibi içerdeki terör örgütleri ile uğraşıyoruz. Bu hükümet artık ülkeyi yönetemez hale geldi. Ekonomiye bakın, hanginizin cebinde yarının garantisi var, evladına yüzünü karatmadan gelecek sunabilecek ana, baba var. Ama dostlar endişelenmeyin, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu ülkeyi kuran bizler cumhuriyeti cumhuriyet yapan insanların evlatlarıyız. 1923’ten beri söylediklerimizin arkasındayız. Demokrasi, yurtta sulh cihanda dedik, halen bunu söylüyoruz'' dedi.



Purcu: Ülke endişe ve korku içinde



İzmir Milletvekili Özcan Purcu ise konuşmasında, "Türkiye hasta ve ülke hastayken şimdi de başkanlık çıktı. Ülkenin dibi kazıldı. Şu an çöktü çökecek" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iktidara seslenen Purcu, “Ne istediniz de yapamıyorsunuz? Bu ülkenin rejim değişikliğine ihtiyacı yok, bu ülkenin barışa, huzura ihtiyacı var" dedi.



Yiğit: Gerekirse, İzmir ayrılsın



CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit ise aslen Kayserili olduğunu belirterek, uzun bir aradan sonra hemşerileriyle buluştuğunu kaydetti. AKP'li milletvekillerinin Meclis’te iş takibi yaptıklarını öne süren Yiğit, şunları söyledi:



''Aklını orada kiraya vermiş AKP milletvekilleri var. CHP’li vekiller her gün orada kendi ilinin, çiftçinin sorunlarını gündeme getirmeye çalışıyorlar, ülkenin sorunlarını gündeme getirmeye çalışıyorlar ama onlar sadece geliyorlar yoklamayı veriyorlar, bir 10 dakika duruyorlar ve herkes iş takibine başlıyor. Ama bizler gidiyoruz, ilçemizin, bölgemizin sorunlarını gündeme taşımaya çalışıyoruz."



Avrupa Birliği’ne yönelik yapılan bazı açıklamalara da tepki gösteren Yiğit, "Cumhurbaşkanı, Başbakan kafa tutuyor, Dışişleri kafa tutuyor. 'Avrupa Birliği’ni istemiyoruz' diyorlar. 57 yıl bu kapıda bekledik. AB’ye girmek için kanun değişiklikleri yaptık yüzlerce. Biz Avrupalı olmaya hazırız. Hele İzmirliler bu işe çok hazırlar. Orası demokrasiye açılan, Avrupa’ya açılan bir kapı gibidir. Biz bazen diyoruz ki 'Gerekirse de İzmir ayrılsın' yani biz istemeyiz, bu şartlarda bunlarla yaşamayı. Biz Avrupalı olmaya çalışıyoruz. Türkiye’de yaşayan demokrat, aydın, çağdaş insanlar Avrupalı olmaya hazır'' ifadelerini kullandı.



Arık: Mafyavari bir yönetim var ülkede



CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da konuşmasında, partisinin her zaman ezilenin, mağdurun yanında olduğunu, emeği, alın terini, fırsat eşitliğini savunduğunu söyledi. Ülkeyi yöneten iktidarın rejimle kavgalı olduğu ve gitmesini istediklerini belirten Çetin Arık, "O yüzden yollardayız. Bugün hukuk, demokrasi yok, mafyavari bir yönetim var ülkede" diye konuştu.