CHP milletvekili Hamzaçebi'den Milli Piyango için araştırma önergesi: İnternet sitesi kumarhane gibi; acilen tedbir alınmalı

CHP milletvekili Akif Hamzaçebi, Milli Piyango’nun Demirören Grubu ile İtalyan şirketi Sisal’e devriyle ilgili Meclis araştırması açılmasını isteyen önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Sisal Şans A.Ş.’nin Milli Piyango’yu devralır almaz ilk iş olarak şans oyunlarının internet üzerinden oynanabilmesi olanağını sağladığı belirtilen önergede, www.millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden “Kazı kazan” oyunları adı altında oynatılan 14 farklı yeni oyunun kumarhanelerdeki makinelere benzediği belirtildi. Önergede bu konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“İnternet üzerinden oynatılan bu oyunların akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlarla her an, her yerden ulaşılabilir olması nedeniyle her cep telefonu, her tablet ve her bilgisayar adeta bir kumar makinesine dönüştürülmüş olmaktadır. İktidar, Sisal Şans A.Ş.nin 'Süper zarla kazan', 'Kırmızı kart', 'Altına hücum' gibi kumar niteliğindeki sanal şans oyunlarına izin vererek toplumda kumar alışkanlığının ve bağımlılığının artmasına ortam sağlamıştır. Söz konusu oyunların başta gençlerimiz olmak üzere tüm toplum üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkilerinin önlenmesi için acilen tedbir alınması gerektiği düşünülmektedir.”

Hasılat düştü

Milli Piyango’nun 2019 Ağustos-Aralık döneminde 562 milyon TL olan hasılatın 2020’nin aynı döneminde yüzde 39 oranında azalarak 342 milyon TL’ye düştüğü belirtilen önergede, “Bu durum, şans oyunları yaygınlaştırılırken gelenekselleşmiş Milli Piyango biletlerinin artık talep görmediğini göstermektedir.” denildi.

Akif Hamzaçebi, hasılattaki düşüşün olası sebeplerini şöyle sıraladı:

“1-Satış fiyatlarının yüksek tutulması (Yılbaşı tam bilet fiyatları 2015 ve 2016 yıllarında 50 TL, 2017 ve 2018 yıllarında 60 TL, 2019 yılında 70 TL, 2020 yılında 80 TL olarak uygulanırken 2021 yılbaşı tam bilet fiyatı 100 TL olarak uygulanmıştır)

2-Sisal Şans AŞ’nin bu konuda bilinçli bir politika yürütmesi

3-Halkın Milli Piyango özelleştirmesine olumlu bakmaması

4-Ekonomik kriz ve pandemi sürecinin etkisi.”

"Lisans devri yapıldı"

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) bir lisans devri değil hizmet alımı ihalesi yapmış olmasına karşın şans oyunlarını hemen hemen bütün aşamalarıyla söz konusu şirkete devrinin hukuken sorunlu olduğu belirtilen önergede şu ifadeler yer aldı:

“Oysa TVF ile şirket arasındaki sözleşmenin bir hizmet alım sözleşmesi olduğu ve lisans devrini içermediği dikkate alındığında, TVF tarafından Milli Piyango ve şans oyunlarının söz konusu şirkete devredilmesi ve lisansa sahip olmaksızın, hizmet alım sözleşmesine istinaden doğrudan bu şirket tarafından düzenlenmesi ve oynatılması mümkün değildir. Milli Piyango ve şans oyunları hasılatının tümüyle TVF hesaplarına yatırılması ve bundan Sisal Şans’a sadece yüzde 9,5 oranında komisyon ödenmesi durumu değiştirmemektedir. Bu komisyon sonuçta şirketin kendisini garantiye almasından başka bir şey değildir. Mili Piyango ikramiyelerinin hangi bilete isabet edeceğine ilişkin çekilişin, noter huzurunda ve Milli Piyango İdaresi yetkililerinin de hazır bulunmasıyla gerçekleştirilmesine karşın gerçekte tüm altyapıyı ve teknik kapasiteyi hazırlayan şirket tarafından yapılıyor olması, çekiliş sonuçlarının şirketin internet sitesinden açıklanması, sanal şans oyunlarının şirketin internet sitesinden oynatılması, ikramiye ödemelerinin şirket tarafından gerçekleştirilmesi ve TVF’nin sürecin hiçbir aşamasında görev ve sorumluluk üstlenmemesi, işin hizmet alımının ötesinde bir boyutunun olduğunu ve Milli Piyango ve şans oyunlarının tümüyle şirket tarafından düzenlendiğini göstermektedir.”

Önergede, “Piyango şans oyunlarının Türkiye Varlık Fonu yönetimince özel bir şirkete devredilmesi ve bu devir nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılması ve çözümüne yönelik önerilerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederim” ifadelerine yer verildi.