CHP Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul'un göç haritasını çıkardı: "Şehrin her ilçesinde yabancı yoğunluğu var"

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin; kamu görevlileri, yerel yöneticiler ve muhtarlar ile yaptığı saha araştırmaları sonucunda İstanbul için bir göç haritası hazırladı.

Harita, İstanbul'un ilçelerinde hangi ülkelerden göçmenlerin yoğunlukta yaşadığını ve bölgede oluşan göçmen mahallelerini gösteriyor. 39 İlçede göçmen durumunu gösteren haritaya göre İstanbul’un her ilçesinde yabancı yoğunluğu var.

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Kadıköy’de İran, Irak ve Rus uyruklu yabancılar yaşarken, Şişli’de Moğollar ve Afrika ülkelerinden gelen yabancılar yoğunluğu oluşturuyor. Eyüp’te Afgan, Pakistan, Suriyeli ve Türkmenler, Arnavutköy’de Suriyeli, Sudanlı ve Arakanlılar, Esenyurt’ta Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların yanı sıra Mısır, Tunus, Fas, Uganda, Nijerya, Kongo gibi ülkelerden gelen yabancılar bulunuyor.

Gürsel Tekin, "Yaptığımız çalışmada en az 2 milyon yabancının İstanbul’da olduğunu tespit ettik. Geçici koruma statüsünde, ikamet izni olan veya kaçak 2 milyonu aşan insan bugün İstanbul’un 39 ilçesinde. Sadece Esenyurt’ta 250 bin yabancı var. Dünyanın her yerinden gelmişler. Suriye’nin yanı sıra Afganistan, Pakistan, Irak, Uganda, Nijerya, Kongo, Libya’ya kadar her yerden insan var. Bugün Esenyurt’taki vatandaşımızın, nüfusun dörtte biri kadar yabancı Esenyurt’ta yaşıyor. Yani resmi nüfus 1 milyon, 250 bin de yabancı var. Böyle bir nüfus artışını Esenyurt’un veya hiçbir ilçenin kaldırması mümkün değil. Bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük bir nüfus artışını kaldırabilecek ne kurumsal alt yapımız var ne şehrin böyle bir altyapısı var" dedi.

Valilik açıklamalarına göre İstanbul'da 1.3 milyon göçmen olduğunu söyleyen Tekin, "Valilik kaçak göçmenleri takip edemiyor. Bu rakama kaçak göçmenler dahil değil. Halbuki İstanbul’un her ilçesinde binlerce düzensiz göçmen var. Kamu görevlilerinin çok daha sıkı bir şekilde denetim yapıp düzensiz göçmenleri tespit etmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Sığınmacıların yüzde 97'sinin kaçak çalıştırıldığını ifade eden Tekin, bu insanlara işverenler tarafından "köle muamelesi" yapıldığını vurguladı: "Hiçbir özlük hakları yok, örgütlü değiller, sigortaları yok, asgari ücretin altında para alıyorlar".