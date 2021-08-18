CHP Milletvekili Gürer: AKP döneminde 2 Niğde büyüklüğünde tarım alanı kayboldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin, AKP iktidarları döneminde 3 milyon 205 bin hektar tarım alanı kaybettiğini öne sürdü. Gürer, “Ülkemiz, 2001 yılından 2020 yılına kadar 2 Niğde ili büyüklüğünde hem işlenen hem de toplam tarım alanını kaybetmiştir” dedi.

Ömer Fethi Gürer, yaptığı yazılı açıklamada; Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) toplam ve işlenen tarım alanı miktarı ile tütün, şeker pancarı ve patates gibi ürünlerin yıllara göre ekim alanlarına dair verilerini değerlendirdi.

"2 Niğde ili büyüklüğünde tarım alanı kayboldu"

Gürer, 2001 yılında 40 milyon 967 bin hektar olan toplam tarım alanın 2020 yılında 37 milyon 762 bin hektara; işlenen tarım alanının ise aynı süreçte 23 milyon 740 bin hektardan 19 milyon 958 bin hektara gerilediğini belirtti.

Gürer, “Niğde ilinin yüzölçümü 14.294 kilometrekaredir. Bu da göstermektedir ki ülkemiz, 2001 yılından 2020 yılına kadar 2 Niğde ili büyüklüğünde hem işlenen hem de toplam tarım alanını kaybetmiştir. AKP iktidarının tarım politikalarının ne denli tarımı daralttığının somut göstergesi, işlenen tarım alanlarının kaybedilmesi ve bunun sonucunda üretimden uzaklaşılarak ithalata dayalı politikaların benimsenmesidir” dedi.

"Patates, şeker pancarı ve tütünde ciddi düşüş söz konusu"

Gürer, işlenen tarım alanı miktarı ile toplam tarım alanı miktarının her geçen yıl azaldığını belirterek şunları kaydetti:

“Tütün, şeker pancarı ve patates ekilen alan miktarında ciddi oranda düşüş söz konusu. 2001 yılında tütün ekilen 1 milyon 957 bin dekar alan varken bu rakam, 2020 yılında 884 bin dekara gerileyerek 1 milyon 73 bin 41 dekar alan, tütün ekim alanı olmaktan çıkmıştır. Yine aynı yıl aralığında 2 milyon dekar olan patates ekim alanı 1 milyon 470 bin 935 dekara, 3 milyon 587 bin 630 dekar olan şeker pancarı ekim alanı da 3 milyon 381 bin 78 dekara gerilemiştir.”

"Tarımın öneminin farkına varılmalı"

Artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanması noktasında tarımsal üretimin artırılması ve tarımsal ürünlerde kendine yeterlik düzeyinin yükseltilmesinin önemine değinen Gürer, “AKP iktidarının mevcut tarım politikalarının olumsuz etkileri, geçen süreçte kaybettiğimiz tarım alanı miktarından da anlaşılmaktadır. Bu süreçte ithalat yanlısı politikalar izlenilmesi, ülkemizi kendi kendine yeterli bir ülke konumunda çıkartarak gıda talebinde sorun yaşanması olası bir düzeye gelme noktasına doğru taşımaktadır. Bu sebeple tarım politikaları bir an önce revize edilerek ekilen tarım alanlarının miktarı artırılmalı ve tarım sektörüne gerekli destekler verilip kaybedilen tarım alanları tekrar üretime dahil edilmelidir” dedi.