CHP Milletvekili Ensar Aytekin, Van izlenimlerini anlattı: Sınır ticareti, insan ticaretine dönmüş; sığınmacılarla birlikte ülkemizde kaos çıkacak kaygısı yaygın

CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu ziyareti öncesinde ön çalışma yapmak için Van’a gönderdiği ekipte yer alan CHP Milletvekilleri Ensar Aytekin, izlenimlerini aktardı. “Sınır ticaretinin insan ticaretine dönmüş durumda olduğunu ifade eden CHP’li Aytekin, “Sığınmacılarla birlikte ülkemizde kaos çıkacak kaygısı yaygın” dedi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Afganistan’da yaşananların artından Türkiye’ye başlayan Afgan göçüne ilişkin kaleme aldığı yazısında, “Sürekli göç alan ve nüfusu 1 milyon 230 bine ulaşan Van'da, Kapıköy sınır kapısı uzun bir aradan sonra 20 gün önce açıldı. Ama İran tarafı kapalı olduğu için işlem yapılamıyor. İran, ülkesine sığınan başta Afganlılar olmak üzere, diğer ülke vatandaşları için 'Açık kapı' politikası izliyor ve Türkiye'ye geçmek isteyenlere her türlü kolaylığı sağlıyor. Türkiye ise sınırlarımızdan kaçak olarak geçen, çoğunun üzerinde kimlik bile bulunmayan Afganlıların gelişlerine engel olmadığı gibi, bunların kayıtlarını bile tutamaz hale geldi. Bunlar nerelere gidiyor, gelenlerin arasında teröristler var mı bilen yok” değerlendirmelerinde bulundu.

Öte yandan Öztürk, bugünkü köşesinde CHP Milletvekili Ensar Aytekin’in Van izlenimlerine yer verdi. “Sınır ticareti, insan ticaretine dönmüş” diyen Aytekin, şunları anlattı:

“Van'da şunu gördük: Ekonomi bitmiş. Genç işsiz sayısı adeta patlamış. 2 hatta üç fakülte mezunu gençler iş arıyor. Afganistan ve diğer ülkelerden gelenlere karşı insanlar tepkili. Sınırımızdan kaçak yollarla girenlerin videolarını izletiyorlar. ‘Bunlar çalışmaya geliyorsa biz işsiz kalmaya devam edeceğiz. Birileri için milis gücü olarak sokuluyorsa bu daha vahim. Sığınmacılarla birlikte ülkemizde kaos çıkacak kaygısı yaygın. Gelenlerle ilgili bir denetim yok. Kaç kişinin girdiği, bunların nerelere gittiği belli değil. Hep, olası bir seçimde bunların kaos yaratmak amacıyla illere dağıtıldığı söylentisi yaygın. Bu durum, açıkçası büyük endişe yaratıyor.”

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