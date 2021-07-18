CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li 3 ismin Emlak Konut'tan maaş aldığını açıkladı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, iki bakan yardımcısı ve bir bürokratın Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut’tan da maaş aldığını ortaya çıkardı.

İçişleri Bakan yardımcısı Muhterem İnce, Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı Sinan Aksu, Çevre ve Şehircilik Bakan danışmanı Havvanur Yurtsever'in Emlak Konut'un yönetiminde yer aldıklarını ortaya çıkaran Yavuzyılmaz, Emlak Konut'un bu isimlere 2021 yılı için 12 bin 500 lira aylık maaş ödediği ve yılda 4 maaş ikramiye verdiğini tutanaklardan ortaya çıkardı.

Muhterem İnce ve Sinan Aksu'nun bakan yardımcılığı görevinden aldıkları maaşla birlikte aylık gelirlerinin 42 bin 500 lira olduğu belirtiliyor. Emlak Konut'ta yönetim kurulu üyeleri, 2019 yılında aylık 9 bin 600 lira maaş + 4 maaş ikramiye, 2020 yılında ise aylık 11 bin lira maaş + 4 maaş ikramiye ücret alıyordu.