CHP Milletvekili Bakırlıoğlu: Esnafın yarısından fazlası SGK primlerini düzenli ödeyemiyor

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar ilçesinde ziyaret ettiği esnafla sohbet etti. Bakırlıoğlu, “Esnafın yarısından fazlası SGK primlerini düzenli ödeyemiyor. Borçlarını ödeyemeyen esnaf sosyal güvenlik sistemi dışında kalıyor” dedi.

Bakırlıoğlu, Akhisar’da pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlarla görüştü. Pazar ziyaretinde Bakırlıoğlu’na; CHP Akhisar İlçe Başkanı Umut Çavuş, Kadın Kolları Başkanı Fatma Celebci, Gençlik Kolları Başkanı Serkan Kurban ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

"Vatandaş pahalılıktan, esnaf para kazanamamaktan dertli"

Bakırlıoğlu, ziyaretinde şu açıklamayı yaptı:

“Vatandaş pahalılıktan, esnaf para kazanamamaktan dertli. CHP Milletvekilleri olarak Türkiye’nin dört bir yanında çarşı pazar dolaşıyoruz. Pazardaki mutfaktaki yangını görüyoruz. Emekli, işçi, memur herkes hayat pahalılığından şikayetçi. Bağ-Kur primini, vergisini, kredi borcunu ödeyemeyen esnaf, sattıkları ürünlere gelen zamların hepsini etiket fiyatına yansıtmadıklarını belirtiyor. Onlar da biliyor vatandaşın alım gücünün düştüğünü ve bu nedenle ürüne etiket koymaktan çekiniyorlar.”

"Vergi, prim ve kredi borçlarının ötelenmiş olması sorunu çözmedi"

“4/B kapsamındaki esnaftan prim borcunu ödeyen neredeyse yok gibi” diyen Bakırloğlu, şöyle devam etti:

“Ödediklerini söyleyenler de hastası ya da küçük çocuğu olduğu için sağlık hizmetinden yararlanmak için mecburen önce primleri ödediklerini diğer borçları ödeyemediklerini söylüyorlar. SGK yöneticileri, esnafın Bağ-Kur primlerinin ancak yüzde 50’sinin düzenli ödendiğini, zaman zaman düzenli ödeme oranının yüzde 40’a düştüğünü borç yapılandırma yasaları görüşmelerinde sık sık dile getiriyorlar. Yani esnafın yarısından fazlası SGK primlerini düzenli ödeyemiyor. Borçlarını ödeyemeyen esnaf sosyal güvenlik sistemi dışında kalıyor.

Pandemi döneminde esnafın vergi, prim ve kredi borçlarının ötelenmiş olması sorunu çözmedi. Her ay ödenmesi gereken borçları faiziyle birlikte sürekli artmakta. Borcu olduğu için esnaf, sosyal güvenlik sistemi dışına çıkarılıyor. Bu yüzden mayıs ayında çıkarılan son yapılandırma yasasına 2 milyonun üzerinde başvuru yapılmış ve 100 milyardan fazla borç yapılandırılmış.

Esnaf ülkemizin iktisadi ve toplumsal yaşamının temel taşlarından birisi. Tüm sıkıntılara rağmen esnaf dükkanını, pazar tezgahını açıyor. Ama onların da artık dayanacak gücü kalmadı. Esnafa sahip çıkılmalı ve varlığını sürdürmesi için koruyucu tedbirler alınmalı.” (ANKA)